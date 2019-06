JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan yang dikeluarkan okeh Pemerintah Republik Indonesia pada 2019 menuai kontroversi dimana-mana. Berbagai polemik diketahui bermunculan hingga Pemerintah akhirnya memutuskan untuk mencabut RUU Permusikan dari daftar Prolegnas tahun ini.

Kabar pencabutan RUU Permusikan, rupanya disambut baik oleh DJ Dipha Barus. Bahkan ia mengatakan bahwa dirinya dan rekan pemusik lain bisa lebih bebas dalam berkarya.

"Gue senang (RUU Permusikan dicabut)," ungkapnya saat ditemui usai konfrensi pers We The Fest 2019, di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).

"Teman-teman musisi jadi lebih bebas berkarya dan gua senang, karya enggak dibatasi," timpalnya.

Sementara itu, para musisi Indonesia dikabarkan akan menggelar musyawarah besar terkait batalnya RUU Permusikan. Mengetahui hal tersebut, pemilik lagu No One Can Stop Us ini mengaku akan ikut serta.

"Kalau tanggal cocok misalnya, boleh. Tapi, gue sih mempercayakan sama teman-teman musisi. Dan bagi gue, mereka akan satu harapan dalam kebebasan bermusik," tukasnya.

