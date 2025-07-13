Gandeng Dipha Barus, Adrian Khalif Hadirkan Pesan Emosional di Single Kualat

JAKARTA - Adrian Khalif kembali menunjukkan taringnya sebagai musisi berbakat Tanah Air lewat perilisan single terbaru berjudul Kualat. Dalam lagu ini, Adrian menggandeng produser dan DJ kenamaan Dipha Barus, menjadikannya kolaborasi lanjutan setelah proyek terdahulu mereka yang sukses menuai pujian. Lagu ini resmi dirilis di bawah label E-Motion Entertainment.

Menjelang peluncuran resminya, Adrian dan Dipha lebih dulu menghadirkan serial drama pendek di media sosial sejak 4 Juli 2025. Serial ini menyuguhkan potongan kisah emosional yang selaras dengan tema Kualat, dan sukses membangun antusiasme tinggi dari para penggemar.

Kualat menyampaikan pesan penyesalan dari seseorang yang telah menyia-nyiakan cinta tulus pasangannya. Ketika orang yang disakiti itu memilih pergi untuk selamanya, barulah penyesalan datang—terlambat dan menyesakkan.

Adrian Khalif

Pesan emosional ini dikemas dengan apik lewat aransemen elektronik khas Dipha Barus, berpadu kuat dengan karakter vokal Adrian Khalif, menciptakan nuansa musik yang menghantam dan menyayat.