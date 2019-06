LOS ANGELES - Saat sedang asyik bermain game, biasanya ada momen di mana kita merasa mengenal suara di balik karakter dalam permainan tersebut. Hal ini memang sudah lumrah terjadi mengingat beberapa produsen game memilih untuk menggaet aktor terkenal untuk mengisi vokal para karakternya.

Setidaknya, ada enam aktor Hollywood ternama yang pernah meminjamkan suaranya untuk menghidupkan sebuah karakter dalam video game. Siapa saja mereka? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari Mental Floss.

ELIJAH WOOD

Elijah Wood tak bisa dilepaskan dari karakternya sebagai Frodo dalam film Lord of the Rings. Dan dia kembali memerankan karakter itu dalam sejumlah versi video game Lord of the Rings. Cukup dapat dimaklumi apabila Wood menerima tawaran untuk mengisi suara dalam video game, mengingat dia adalah seorang gamer.

Tak hanya itu, kakak laki-laki Elijah Wood pun diketahui seorang produser video games. "Terkadang, aku melihat beberapa karakter berada dalam situasi yang tidak biasa. Ini tantangan bagiku (sebagai dubber), menggambarkan situasi yang dihadapi karakter tersebut," katanya.

Selain Lord of the Rings, Elijah Wood juga diketahui sempat mengisi suara karakter Mumble dalam film animasi Happy Feet. Ketika film tersebut merilis video game, Elijah dan beberapa rekannya dalam film tersebut juga digaet untuk mengisi suaranya.

GARY OLDMAN

Hampir sama dengan Elijah Wood, Gary Oldman pun mengisi suara dalam video game gara-gara film. Ia mengisi vokal seekor naga bernama Ignitus dalam video game Spyro. Tak hanya itu, peraih Piala Oscar itu juga mengisi suara dalam video game Call of Duty.

Karakter suaranya yang berat, memang membuat sang aktor dipercaya untuk mengisi suara sejumlah tokoh dalam video game. Pada 2012, Oldman pernah membeberkan kesulitan menjadi seorang dubber. "Menjadi dubber, kau harus menghadapi 'pertempuran ocehan'. Setelah 3 menit masuk studio, aku biasanya akan keluar dan menenggak obat," ujarnya berseloroh.

ELLEN PAGE Si cantik Ellen Page tanpa disangka juga pernah mengisi suara dalam video game Beyond Two Souls. Proses pengerjaan video game ini cukup unik karena memakai teknologi motion capture. Bayangkan saja naskah skenario untuk game ini mencapai 2.000 halaman dan para kru harus melakukan pengambilan gambar bersama Page sebanyak 30-40 halaman setiap harinya. Page mengaku, ada perbedaan mencolok antara berakting di layar lebar dengan game. "Dalam game, emosi dalam aktingmu tidak akan pernah bisa dilihat oleh orang lain. Tapi, suaramu bisa membawa para pemainnya ke dalam petualangan yang unik." MARK HAMILL Mark Hamill sudah berulang kali mengisi suara dalam berbagai video game. Salah satu yang paling terkenal adalah ketika ia mengisi suara Joker dalam video game Batman selama hampir 2 dekade. Dia diketahui mengucapkan salam perpisahan kepada Joker lewat Twitter, pada 2011. Meski sudah pensiun, namun saat tampil dalam Comic Con beberapa tahun lalu, dia mengaku tak akan bisa menolak apabila kembali ditawari untuk mengisi suara Joker. "Aku tak akan bisa mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya," katanya kala itu. SAMUEL L. JACKSON Samuel L Jackson adalah satu aktor berbakat yang bisa memerankan karakter apa saja. Tak heran jika kemampuannya ini juga berlaku dalam pengisian suara di dalam video game. Samuel L Jackson bahkan sudah mendapatkan apresiasi dari kemampuannya dalam mengisi suara dengan meraih empat penghargaan dalam Spike TV Video Game Awards. JOHN GOODMAN

