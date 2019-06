JAKARTA - Taylor Swift dan Katy Perry diketahui memiliki cerita panjang soal perselisihan mereka. Namun semua itu, tampaknya telah menjadi masa lalu ketika Katy Perry dalam video musik terbaru Swift, You Need to Calm Down.

Dalam video klip itu, Swift yang mengenakan kostum kentang goreng itu bahkan terlihat memeluk Perry yang tampil dengan kostum hamburger. Foto itu kemudian menyedot perhatian fans kedua musisi tersebut.

Kostum hamburger dan kentang goreng yang dikenakan Katy Perry dan Taylor Swift tersebut, merupakan analogi dari persahabatan. Sebagaimana diketahui, keduanya adalah dua menu wajib yang kerap disajikan berbagai restoran cepat saji.

Kepada media, Taylor Swift mengakui bahwa hubungannya dengan tunangan aktor Orlando Bloom itu mulai mencair pada 2018. Hal itu diawali dengan kiriman bingkisan dari Bloom, sebelum Swift memulai tur dunia Reputation.

Selain Katy Perry, video musik You Need to Calm Down milik Taylor Swift itu juga menghadirkan sederet bintang Hollywood lainnya. Presenter Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds, hingga Adam Lambert merupakan beberapa di antaranya.*

