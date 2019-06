LOS ANGELES - Taylor Swift menunjukkan eksistensinya di belantika musik dunia. Dengan mengusung judul Lover, Taylor Swift akan menghadirkan album barunya nanti pada 23 Agustus 2019.

Dilansir Sindonews, jelang peluncuran album Lover, Taylor Swift terlebih dahulu menghadirkan single bertajuk You Need to Calm Down. Single ini bakal menjadi pemanasan untuk membuka karya-karya terbaru Taylor Swift.

Taylor Swift menyatakan, album Lover berisi 18 lagu. Penyanyi berusia 29 tahun itu menyatakan, album itu sangatlah romantis.

Baca Juga:

Foto Ciuman Titi Kamal & Christian Sugiono Banjir Nyinyiran Netizen

Intip Aksi Romantis Nadine Chandrawinata & Dimas Anggara Mandi di Atas Wajan

“Lover, album keluar pada 23 Agustus. Foto cover dibuat jenius artistic yaitu @valheria123, pre-add, pre-save, pre-order (semua yang kalian rasa ingin lakukan), tak sabar buat kalian mendengar ini. http://taylorswift.lnk.to/LoverTw (sic),” tulis Taylor di akun Twitter-nya.

Tak hanya merilis album baru, Taylor—yang sedang berpacaran dengan aktor Joe Alwyn—juga mengumumkan kolaborasinya dengan putri Paul McCartney, Stella. Kolaborasi itu salah satunya diwujudkan dengan artwork yang menampilkan busana karya Stella.

“Dia adalah seorang teman lama, dan juga wanita yang sangat saya hormati. Saya menghormati apa yang dia buat, bagaimana dia membuatnya. Banyak imajinasi dan romansa busana yang dia rancang dan saya mengenakan banyak rancangannya belakangan ini,” papar Taylor dalam sesi live di Instagram.

Taylor dan Stella akan merilis lini busana bersama. Kolaborasi ini terjadi setelah Stella disebut terinspirasi oleh album baru Taylor tersebut.

“Dia sudah mendengar album baru itu dan kolaborasi baru ini terinspirasi album Lover. Saya sangat senang dengan itu, dan sangat seanng karena dia mau berkolaborasi dengan cara ini,” tutur Taylor.

Judul album baru Taylor Swift itu sebenarnya sudah diungkapkan dengan cara yang tidak kentara. Taylor sebelumnya mengatakan, judul album itu tersembunyi di video musik untuk lagu ME! yang juga menampilkan Brendon Urie dari Panic! At The Disco.

(aln)