LOS ANGELES - Video klip dari single terbaru Taylor Swift bersama vokalis Panic at the Disco, Brendon Urie, yang berjudul Me! memecahkan sebuah rekor di YouTube.

Video klip bernuansa serba pastel dan warna-warna ceria itu menjadi video dari penyanyi perempuan solo pertama yang menembus angka penonton sampai 65,2 juta dalam sehari penayangan. Hingga berita ini diturunkan, jumlah penontonnya sudah mencapai lebih dari 95 juta viewers.

VEVO juga menambahkan bahwa video tersebut menjadi video paling banyak disaksikan pada hari Minggu kemarin. Rekor tambahan juga datang dari layanan streaming musik berbayar Amazon.

Single debut dari album terbaru Taylor Swift ini berhasil menjadi lagu yang paling banyak didengarkan dalam sehari di Amazon. Rekor kedua yakni lagu paling banyak dipesan oleh penggemar sebelum perilisannya.

"Karena kalian, video ini berhasil memecahkan rekor VEVO dan KITA TIDAK BISA DIAM," tulis Taylor penuh antusias di akun media sosialnya.

Sebelum merilis karya terbarunya, Taylor Swift sempat memberikan petunjuk dengan mengunggah berbagai foto di akun Instagramnya. Hal serupa ia lakukan sebelum meluncurkan album terakhirnya, Reputation.

Dalam video klip ini banyak hal baru bisa ditemukan oleh para penggemar seperti Easter Eggs tentang karya-karya sebelumnya. Ada juga fakta unik soal nama kucing barunya yang bernama Benjamin Button, diambil dari karakter film Scott F. Fitzgerald.

