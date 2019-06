JAKARTA - Menyusul sukses Bohemian Rhapsody, kini Paramount Pictures merilis film biopik Rocketman yang mengangkat kisah hidup musisi Elton John. Ketika pertama kali diputar di Festival Film Internasional Cannes pada 16 Mei silam, proyek ini menuai pujian dari para kritikus film.

Taron Egerton sang aktor utama, dinilai sukses memerankan Elton John dalam Rocketman. Tak hanya berakting, kabarnya Taron juga menyumbangkan suaranya dalam film yang judulnya diambil dari salah satu tembang hits milik Elton John tersebut.

Meski menuai pujian dari para kritikus film, namun sayangnya pasar tak memiliki anggapan serupa. Rocketman tak mampu mendongkrak pendapatannya di box office Amerika Utara dan bertarung dengan film pendatang baru lainnya, serupa Black in Men International.

Sepanjang periode 14-16 Juni 2019, Rocketman hanya mampu mendulang pendapatan sebesar USD8,8 juta. Capaian tersebut, hanya mampu menempatkan film arahan Dexter Fletcher itu di peringkat kelima box office Amerika Utara. Sepanjang penayangannya, Box Office Mojo mencatat, film ini baru mengumpulkan total penghasilan sebesar USD66,14 juta.

Di lain pihak, Men in Black International masih mendominasi box office dengan pendapatan sebesar USD28,5 juta, pada akhir pekan lalu. Di belakangnya ada The Secret Life of Pets 2 (USD23,8 juta), Aladdin (USD16,7 juta), dan X-Men: Dark Phoenix (USD9 juta).

Selain tak terlalu sukses di Amerika Utara, Paramount Pictures selaku distributor film itu juga harus menghadapi kemungkinan pencekalan dari berbagai negara. Mafhum, Rocketman mengandung sejumlah adegan sesama jenis di dalamnya.*

