JAKARTA - Ungkapan kekesalan Angela Gilsha kepada bayi yang menangis di dalam pesawat hingga kini masih ramai menjadi perbincangan. Pasalnya, dalam unggahan akun Instagram Story-nya, pesinetron ini mengungkap bahwa ia lebih menyutujui hewan bisa masuk dalam pesawat, bukannya bayi.

Unggahan mantan kekasih Giorgino Abraham tersebut sontak membuat beberapa masyarakat geram. Tak hanya di Indonesia, Angela Gilsha bahkan sudah go Internasional lewat ungkapan emosionalnya tersebut.

Media Inggris, Dailymail ikut memberitakan kontroversi Angela Gilsha sebagai salah satu headline mereka. Berita dengan judul 'Instagram model, 24, is slammed after moaning about being put too close to a crying baby on a flight - and saying she'd rather sit next to an ANIMAL' tersebut itu pun kini ramai dengan dukungan dan kecaman untuk kekasih Dylan Carr tersebut.

Meski begitu, Angela Gilsha diketahui telah mengucapkan permohonan maafnya kepada masyarakat atas kekhilafannya. Ia mengaku khilaf lantaran sepanjang perjalanan bayi tersebut terus menerus menangis tak henti, yang akhirnya, membuat ia meluapkan emosi di akun sosial media.

