JAKARTA - Pembagian THR menjadi salah satu tradisi wajib yang dilakukan oleh hampir seluruh keluarga di Indonesia saat Lebaran tiba. Hal tersebut rupanya juga dilakukan oleh keluarga dari pasangan baru, Irish Bella dan Ammar Zoni.

Baca Juga: Posting Foto Almarhum Ayah Dewi Perssik, Rosa Meldianti Panen Hujatan

Dalam foto yang diunggah Irish Bella di akun Instagramnya, nampak ia dan sang suami berfoto dengan pose lucu saat memberikan THR pada Aditya Zoni, yang merupakan saudara kandung dari Ammar. Dengan mengenakan baju berwarna salem serta rok peach, Irish terlihat memegang amplop THR yang akan diberikan pada Aditya.

"Our family Thr situation... How was yours ?? #aishlovestory," tulis Irish Bella pada keterangan foto.

Melihat foto tersebut, para netizen pun langsung membanjiri kolom komentar Instagram Irish Bella dan turut serta meminta THR dari pasangan tersebut. Namun, ada pula beberapa netizen yang justru terfokus pada perut Irish.

"Baru beberapa minggu itu perutnya gede bgd ya, kaya udah 7 bulan gt," tulis @yesika_poppy.

"Salfok sm perutnya masa 1 bulan udh gede bgt mba," tulis ikamunawatie_18.

"Masa baru hamil tp perutnya udah keliatan gendut bgt kaya udah hamil duluan," tulis firmanhidayat9248.

"Itu karna efek baju aja kali astaga. Netizen so tau nih," tukis __carolinejane__.

Baca Juga: Resmi Jadi Istri Ammar Zoni, Irish Bella Sulit Ungkapkan Perasaannya Lewat Kata

Seperti yang sudah diberitakan, Irish Bella saat ini tengah berbadan dua. Irish hamil buah cintanya dengan sang suami, Ammar Zoni yang menikahinya pada 28 April 2019.

(LID)