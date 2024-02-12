Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Angela Gilsha 4 Tahun Pacaran Beda Agama, Putus setelah Kekasih Pulang Umrah

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |17:32 WIB
Cerita Angela Gilsha 4 Tahun Pacaran Beda Agama, Putus setelah Kekasih Pulang Umrah
Angela Gilsha mengaku pernah pacaran beda agama selama 4 tahun. (Foto: Instagram/@angelagilsha)
A
A
A

JAKARTAAngela Gilsha mengaku, pernah menjalani pacaran beda agama selama 4 tahun. Merasa tak ada jalan keluar dari perbedaan itu, dia dan sang kekasih pun sepakat mengakhiri hubungan tersebut. 

“Sebenarnya, kami saling ngajak (pindah agama). Tapi enggak ada yang mau ngalah. Padahal dari awal sudah tahu enggak ada jalan. Tapi karena nyaman ya sudah,” katanya dikutip dari channel YouTube Bara Valentino, pada Senin (12/2/2024).

Angela Gilsha mengaku, hubungannya dengan sang kekasih mulai renggang setelah pria itu selesai umrah, pada 2023. Dia melihat, sang kekasih lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan agamanya. 

“Ya aku pikir, kalau kami sama-sama terus, aku akan menjadi penghalang buat jodoh dia dan aku enggak mau itu. Hubungan semakin renggang setelah aku syuting di Bali selama 2 bulan. Dan ya disudahi sajalah,” ujarnya. 

Angela Gilsha ngaku pernah pacaran beda agama selama 4 tahun. (Foto: Instagram/@angelagilsha)

Pengakuan Angela Gilsha itu kemudian ramai dikomentari warganet. “Pacaran beda agama memang senyaman itu woee,” tulis @ ohohowl. Akun @sri_wanii menambahkan, “Angela Gilsha ini tipe perempuan setia. Setiap pacaran pasti bertahun-tahun.” 

Ada pula warganet yang berspekulasi pria yang dipacari Angela Gilsha itu adalah Ramadhianto Danang, mantan kekasih Enzy Storia. “Rama kalau pacaran juga lama ya,” kata @pentoluengoe. Akun @polaris menambahkan, “Pacaran sama Rama pasti.”*

(SIS)

Telusuri berita celebrity lainnya
