JAKARTA - Kasus curhatan Angela Gilsha soal bayi yang menangis di pesawat masih menjadi sorotan. Setelah sempat mereda usai sang aktris minta maaf, masalah ini kembali memanas karena pernyataan dari adik Angela, Marco Panari.

Dalam usahanya membela Angela Gilsha, Marco Panari menyalahkan anak bayi dengan menyebut mereka manipulatif dan menyarankan agar mulut mereka diselotip. Pernyataan Marco tersebut langsung menyulut amarah publik.

Sadar pernyataannya menuai kontroversi, Marco pun meminta maaf. Lewat beberapa video pendek di Instagram Story-nya, Marco mengutarakan pembelaan dirinya kenapa mengapa mengeluarkan statement demikian.

"Gue pingin minta maaf atas apa yang gue tulis di Instagram mengenai bayi karena memang itu salah. Awalnya gue bikin tu hanya untuk membuat statement betapa sepele masalah yang dipermasalahkan ini," tutur Marco di Instagramnya.

"Gue harap awalnya kalian sebagai warga Indonesia tahu bahwa apa yang gue omongin itu dari sarkasme saja. Apapun yang gue bilang di statement itu enggak bisa dilakuin oleh bayi," lanjutnya.

Setelah pembelaan dirinya, Marco pun meminta maaf dan menyatakan kesiapannya menerima dampak dari pernyataannya. "Maafkan gue banget. Gue merasa salah banget. Mungkin, gue deserve untuk diperlakukan seperti itu," ujar Marco.

"Gue ingin bertanggung jawab atas apa yang gue lakukan. Dari situ gue ingin meminta maaf semaaf-maafnya karena kita manusia dan kadang apa yang keluar dari mulut kita enggak bisa dikontrol," sambungnya.

Kekesalan Angela Gilsha soal bayi yang berisik di pesawat menuai kontroversi karena mantan kekasih Giorgino Abraham itu menyebut lebih baik hewan yang diizinkan naik pesawat daripada bayi.

"Gue lebih setuju bolehin hewan peliharaan masuk pesawat dibanding bayi," ujarnya kala itu.

Kekecewaan tentu saja datang dari para penggemar Angela Gilsha. Beberapa di antaranya menyayangkan sikap sang idola karena suatu saat nanti ia bisa saja menjadi seorang ibu. Oleh sebab itu, Angela Gilsha pun langsung mengklarifikasi sekaligus meminta maaf atas sikapnya.

"Aku janji gak bakal ngulangin lagi dan anggep ini sebagai pelajaran. Thank you buat pengertiannya semuanya. Please spread this message buat semuanya aku minta maaf," tulis Angela Gilsha.

