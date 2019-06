SEOUL - Sulli siap kembali ke dunia musik. Setelah empat tahun vakum dari industri yang membesarkan namanya, pemilik nama asli Choi Jinri tersebut siap bernyanyi lagi.

Pada Senin (10/6/2019), SM Entertainment selaku agensi Sulli mengumumkan jika mantan personel f(x) tersebut sedang mempersiapkan diri untuk merilis lagu solo sekaligus single comeback-nya.

"Memang benar bahwa Sulli sedang bersiap untuk merilis sebuah lagu solo. Sampai saat ini, rencananya lagu tersebut akan dirilis pada akhir Juni," ujar perwakilan SM Entertainment dilansir Soompi.

Lagu yang masih belum diumumkan judulnya itu akan menjadi single solo pertama Sulli sepanjang 14 tahun kariernya di industri hiburan dan satu dekade setelah debut sebagai idol.

Sulli memulai kariernya sebagai aktris cilik pada 2005. Lima tahun berselang, mantan kekasih Choiza itu debut sebagai idol bersama f(x) pada 2009.

Enam tahun bersama f(x), Sulli memutuskan hengkang pada Agustus 2015. Kala itu, masalah kesehatan menjadi alasan Sulli untuk meninggalkan Victoria, Amber, dan Krystal.

Keluar dari f(x), Sulli memilih fokus berakting. Proyek layar lebar yang dibintanginya setelah tak lagi menjadi idol adalah VIP, film yang juga dibintangi oleh Kim Soo Hyun. Setelah itu, belum ada proyek akting lagi yang dibintangi Sulli.

Selama empat tahun terakhir, Sulli lebih banyak diberitakan karena kekontroversialannya, bukan capaiannya di industri hiburan. Bintang To the Beautiful You itu terutama kerap dicibir netizen karena postingan-postingannya di media sosial.

(LID)