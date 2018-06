SEOUL - Choi Jin Ri alias Sulli kembali membawa berita hangat untuk publik. Kali ini, bukan lagi tentang kontroversi seperti yang sering ia lakukan. Namun, Sulli didapuk menjadi seorang Chief Executif Officer (CEO) bagi perusahaan di bawah naungan SM Entertainment.

Melansir Koreaboo pada 28 Juni, mantan member f(x) tersebut membagikan berita terbaru tersebut lewat postingan di instagram. Ia memamerkan sebuah foto kartu nama yang disangga dalam pot kaktus, di mana tertulis nama asli Sulli sebagai CEO.

Selain itu, di dalamnya tertera, ia akan menjadi pemimpin bagi sebuah toko pop-up, yang beralamatkan di Samseong-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea Selatan. Kemudian, di dalam kartu berwara putih itu juga terdapat tanda tangan bintang To The Beautiful You tersebut dan nama agensi.

Ia menuliskan sebuah caption, "#JinriStore CEO Choi Jinri, mohon jaga saya #FirstBusinessCard."

Akun Instagram Sulli memang selalu menjadi topik hangat diskusi. Selama bertahun-tahun, tulisannya berkisar dari hal yang menimbulkan kontroversi dan foto seksi. Baru-baru ini, ia membuat penggemarnya ketakutan dan khawatir tentangnya.

Hal ini karena, ia live di instagram dengan suasanya sunyi dan menangis tanpa berkata apapun. Sebelumnya, ia juga pernah membuat fans Jepang marah, lantaran memposting sebuah foto di dalam tempat yang disucikan di Jepang, Takonama.

Sejak menuai komentar dari penggemarnya, Sulli menghapus foto tersebut dari akun Instagram pribadinya. Hingga berita ini diturunkan tak ada respons maupun permintaan maaf Sulli untuk fans Jepang.

Padahal sebelumnya, ia lebih dikenal dengan imej lucu dan polos. Sayang, imej itu perlahan luntur saat hubungannya dengan rapper Choiza terkuak ke publik, pada 2014. Sulli mendapatkan banyak protes dari para fans yang membuatnya hengkang dari f(x).

Setelah tak lagi bergabung dengan Victoris cs, ia mulai berani mengekspresikan diri. Sulli sempat mengunggah foto ranjangnya bersama Choiza hingga kerap berpose seronok. Tak hanya itu, pada pertengahan 2017, dia juga sempat dikritik setelah mengunggah video pendek yang diklaim netizen mengandung unsur sadisme.

