JAKARTA - 50 hari jelang penayangan perdananya, Disney merilis poster karakter The Lion King. Poster para karakter ini kembali disambut dengan baik oleh para penggemar di seluruh dunia.

Total sebanyak 11 karakter diunggah oleh Disney secara bersamaan. Pada enam poster pertama muncul Simba, Nala, Mufasa, Scar, Timon, dan Pumbaa. Sementara pada deretan poster kedua terlihat karakter Rafiki, Simba kecil, Nala kecil, Sarabi, dan Zazu.

Sama seperti saat perilisan teaser dan trailer perdananya, poster-poster ini juga menuai pujian di dunia maya. Semua karakter terlihat begitu nyata setelah melewati sentuhan teknologi live-action.

Baca Juga: Trailer Perdana The Lion King Ajak Penonton Bernostalgia

The Lion King merupakan proyek live-action kesekian dari karya-karya animasi Disney. Setelah sukses besar dengan Beauty and the Beast, The Jungle Book, dan Aladdin, Disney selanjutnya akan merilis The Lion King.

Di bawah tangan dingin sutradara Jon Favreau, semua karakter terasa sangat hidup dan nyata. Teknologi CGI canggih yang digunakan cukup sukses karena detail-detail dari karakter, seperti goresan luka atau bahkan bulu pada hewan-hewan itu terasa sangat nyata.

The Lion King termasuk satu film unggulan Disney di tahun ini. Nama-nama besar akan mengisi suara di film ini seperti Donald Glover, Beyonce, James Earl Jones, Chiwetel Ejiofor, hingga Seth Rogen akan hadir di film ini.

Sayangnya para penggemar harus tetap bersabar karena The Lion King baru akan tayang pada tanggal 19 Juli 2019. (edh)

(kem)