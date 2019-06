JAKARTA - Penyanyi Regina Ivanova mengenang pertemuan perdananya dengan mendiang Ani Yudhoyono, pada 2012. Kenangan itu diungkapkannya lewat sebuah unggahan di Instagram, pada 1 Juni 2019.

Regina berkisah, pertemuan perdananya dengan Ani Yudhoyono terjadi saat perayaan HUT Indonesia ke-67, sekitar 6 tahun silam. “Waktu itu aku sedang gladi resik dan tiba-tiba Ibu datang untuk melihat kami para pengisi acara. Ibu kemudian menghampiri saya. Sambil menyalami, dia bilang, ‘Regina, aduh saya suka sekali waktu kamu nyanyi Someone Like You dan Andaikan Kau Datang Kembali,’” katanya.

Baca juga: Dahlia Poland dan Fandy Christian Dikaruniai Anak Kedua

Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu mengaku bangga, bisa mendapatkan pujian khusus dari Ibu Negara saat itu. “Beristirahatlah dalam cinta, Ibu @aniyudhoyono. Kiranya, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk Bapak SBY beserta keluarga yang ditinggalkan. Amen,” ujar Regina Ivanova menutup unggahannya.

Ani Yudhoyono diketahui mengembuskan napas terakhirnya di National University Hospital, Singapura, pada 1 Juni 2019, sekitar pukul 11.50 waktu setempat. Mendiang meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker darah yang diidapnya sejak pertengahan Februari 2019.

Sementara itu, Ani Yudhoyono dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, pada 2 Juni 2019, sekitar pukul 15.00 WIB. Upacara pemakaman dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.*

Baca juga: Lama Tak Terlihat di TV, Regina Ivanova: Sibuk 'Ngamen'

(SIS)