JAKARTA - MNC Pictures memperkenalkan proyek layar lebar terbaru mereka di 2019. Film bertajuk Mahasiswi Baru mengharuskan seorang Widyawati yang berperan sebagai Oma Lastri untuk kembali mengenyam bangku perkuliahan.

“Ceritanya tentang Oma Lastri yang masuk kuliah lagi,” ujar salah satu pemain Mahasiswi Baru, Mikha Tambayong disela kegiatan syuting di MNC Studios, Jakarta (30/5/2019).

Baca Juga:



Ini Salah Satu Adegan Pesbukers yang Membuat MUI Berang

Ibunda Irma Darmawangsa Serang Balik Irfan Sbaztian

Melanjutkan keterangan Mikha Tambayong, Widyawati memberikan sedikit gambaran tentang perannya sebagai mahasiswi. Dalam alur cerita, karakter Oma Lastri yang dia perankan memutuskan kuliah lagi untuk mewujudkan keinginan sang cucu.

“Oma Lastri ini ditinggal sama cucu kesayangannya. Cucunya hanya satu. Jadi dia memutuskan kuliah lagi karena ingin meneruskan apa yang diinginkan si cucu,” jelas Widyawati.

Widyawati juga menerangkan bahwa karakter Oma Lastri yang dia perankan adalah sosok yang sangat lugu. Namun dibalik keluguannya, Oma Lastri memiliki ketulusan hati yang nantinya bisa dijadikan contoh oleh penonton.

Film Mahasiswi Baru rencananya bakal masuk jadwal tayang bioskop medio Agustus 2019. Selain Widyawati dan Mikha Tambayong, film arahan Monty Tiwa tersebut turut dibintangi Morgan Oey, Umay Shahab, Sonia Alyssa serta Slamet Rahardjo.

“Filmnya all in one. Ada tentang keluarga, persahabatan, tentang masalah mahasiswa yang masuk kampus. Jadi yang nonton nanti pasti ah itu gue banget,” tutup Mikha Tambayong.

(aln)