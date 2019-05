JAKARTA - MNC Animation menghadirkan gebrakan baru lewat serial Kiko. Bersamaan dengan perayaan ulang tahun ke-8, MNC Animation memperkenalkan cerita Kiko versi layar lebar dengan judul Kiko In The Deep Sea.

Dalam sesi jumpa pers perkenalan Kiko In The Deep Sea, Liliana Tanaja Tanoesoedibjo selaku CEO MNC Animation membeberkan awal mula tercetusnya ide membawa Kiko ke layar lebar. Menurut Liliana, penting untuk memperkenalkan Kiko ke pasar internasional seiring dengan popularitas mereka di Tanah Air.

“Kita tahu bahwa Kiko adalah serial animasi MNC yang pertama. Kiko itu asalnya dari majalah Just For Kids di 2010. Kita angkat ke televisi supaya bisa digemari dan jadi kebanggaan anak-anak Indonesia. Terus kita berpikir kenapa kita tidak bisa menghadirkan Kiko ke movie untuk dibawa ke pasar dunia?,” ujar Liliana Tanaja Tanoesoedibjo di MNC Studios, Jakarta (28/5/2019).

Khusus untuk Kiko In The Deep Sea, MNC Animation menghadirkan cerita khusus yang sebelumnya sama sekali tidak pernah ditayangkan dalam versi serial. Selain alur cerita yang berbeda, beberapa karakter baru juga ditambahkan untuk Kiko In The Deep Sea.

“Kiko akan ada petualangan baru dengan teman-teman yang baru juga. Akan ada hal baru di film ini yang kita siapkan dan itu tidak ada di serial,” terang Esaf Andreas Sinaulan selaku Produser Kiko In The Deep Sea.

Lewat Kiko In The Deep Sea, MNC Animation berharap bisa menyajikan tayangan animasi terbaik di layar lebar. Mereka juga berharap bisa menembus pasar industri film animasi internasional.

“Kita berharap bisa menembus pasar internasional. Kita perlu bangga bahwa menurut kami ini satu-satunya movie animasi yang kualitasnya menuju internasional,” tandas Liliana Tanaja Tanoesoedibjo.

Kiko In The Deep Sea bakal tayang di bioskop mulai 4 Juli 2019. Turut hadir sebagai pengisi suara dalam film diantaranya seperti Felicya Angelista, Arbani Yasiz, Robby Purba serta Anastasia Amalia yang selama ini menjadi dubber Kiko.

(aln)