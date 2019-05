JAKARTA - Tokoh serial animasi Kiko hadir menyapa penggemar dalam acara Mother & Baby Fair Jakarta 2019, Sabtu (4/5/2019). Dalam acara tersebut hadir pula dua sahabat Kiko lainnya yaitu Lola dan Poli.

Antusiasme anak-anak begitu tampak ketika melihat kehadiran Kiko. Mereka tampak bergembira sembari memanggil tokoh idola anak-anak tersebut.

Di momen tersebut, Kiko juga mengajak anak-anak untuk menari bersama. Tarian sederhana namun menghibur semakin memudahkan anak-anak untuk mengikuti gerakannya.

"Ini merupakan kolaborasi pertama kali kita dengan Mom & Baby Fair ini dan antusias sangat baik. Ternyata banyak adik-adik yang sudah mengenal Kiko," ujar Suhendra Wijaya, Head of Marketing and Communication MNC Animation saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Baca juga: Setelah Tayang di TV Brazil, Animasi Kiko Sapa Penggemar di UK

Suhendra berharap dengan dihadirkannya Kiko di acara Mother & Baby Fair ini dapat membuat animasi tersebut semakin dikenal. Terlebih Kiko sendiri akan dibuat dalam versi the movie dengan judul Kiko In The Deep Sea.

"Harapannya tentunya Kiko dikenal sama adik-adik lebih banyak lagi karena Kiko adalah produk animasi Indonesia. Harusnya, mendapat dukungan penuh dari anak-anak. Tahun ini juga akan ada Kiko The Movie dan akan ditayangkan di bioskop-bioskop Tanah Air," ujar Suhendra.

Baca juga: Datangi MUI, Andre Taulany Minta Maaf karena Hina Nabi Muhammad

Kehadiran Kiko juga disambut hangat oleh pihak Mother and Baby Indonesia. Bahkan, Novita Angie, artis sekaligus editor Chief Mother & Baby Indonesia menganggap kehadiran Kiko merupakan sesuatu yang spesial.

"Spesial tahun ini kita kedatangan Kiko. Kenapa spesial, karena Kiko, saya bangga loh ini adalah animasi serial buatan anak negeri," pungkas Novita Angie.

(sus)