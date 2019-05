JAKARTA – Salah satu film animasi klasik kesayangan kembali hadir di layar lebar dengan format yang lebih kekinian. Ya, Disney merilis Aladdin dalam versi live-action demi melanjutkan tradisi mereka setelah Cinderella, Beauty and the Beast, dan The Jungle Book.

Sebelum bernostalgia kembali pada akhir pekan nanti, ada baiknya Anda menyimak lima fakta menarik soal film live-action Aladdin. Okezone telah merangkum beberapa fakta unik seputar film ini.

1. Lagu yang dibawakan Jasmine pernah bocor di internet

Sama halnya seperti animasi klasiknya, live-action Aladdin juga akan disempurnakan dengan musikal dan lagu-lagu yang dibawakan oleh para karakternya. Sebelum filmnya dirilis, salah satu lagu yang dibawakan oleh Princess Jasmine (Naomi Scott) telah bocor di internet.

Untungnya, Disney langsung bergerak cepat dan menarik lagu tersebut dari peredaran sebelum tersebar semakin luas. Lagu yang dibawakan oleh Naomi berjudul Speechless.

2. Genie rasa baru dengan nuansa lebih hip-hop

Banyak orang yang meragukan Will Smith akan bisa memerankan Genie dengan lebih baik jika dibandingkan dengan suksesornya Robin Williams. Sejauh ini keraguan terhadap hal tersebut semakin terbukti dengan beberapa cuplikan yang sudah beredar di dunia maya.

“Setelah aku menonton filmnya beberapa kali, aku melihat Robin Williams memasukkan versi tak lekang waktu dari dirinya sendiri ke dalam karakter tersebut, jadi aku pun berkata pada diri sendiri, ‘Bagaimana jika aku melakukan hal yang sama?’ Kemudian aku membuka apa yang harus aku tonjolkan… hip-hop, sebuah gaya baru. Karena Genie tak lekang oleh waktu, aku harus mulai percaya diri bahwa aku bisa menerjemahkan sesuatu yang sudah dimiliki oleh Robin Williams tapi secara musikal berbeda,” kata Will Smith dalam sebuah wawancara bersama Entertainment Weekly.

3. Guy Ritchie belum pernah membuat film keluarga Fakta unik lainnya datang dari sang sutradara, Guy Ritchie. Aladdin sudah dikenal sebagai sebuah film animasi yang bisa ditonton oleh keluarga. Namun uniknya sang sutradara ternyata belum pernah menggarap film keluarga sepanjang kariernya di dunia perfilman. “Aku memiliki lima anak. Aku tahu tentang film anak-anak lebih dari yang lainnya. Aku tahu lebih banyak tentang film Disney dari brand film lainnya. Jadi, ini adalah sesuatu yang bisa aku kerjakan. Dan aku selalu terkesan dengan kualitas produk untuk anak-anak,” ujar Ritchie. 4. Disney kesulitan mencari pemain Aladdin Disney terbilang cukup kesulitan mencari para pemain untuk film live-action Aladdin. Berhubung film ini musikal, Disney pun mendapat tugas ekstra karena harus mencari pemain yang bisa berakting sekaligus bernyanyi. Produksi film ini menjadi tertunda karena adanya kesulitan mencari pemain yang pas. Disney kabarnya telah melakukan casting ke lebih dari 2000 aktor dan aktris untuk mencari pemeran Aladdin dan Jasmine. Pilihan akhirnya jatuh kepada Mena Massoud dan Naomi Scott. 5. Karakter Jasmine akan berbeda dari animasinya Perubahan besar akan terjadi dalam karakter Jasmine di dalam film live-action Aladdin. Jika dalam film animasinya Jasmine menghabiskan banyak waktu berbicara dengan harimau peliharaannya, dalam film live-action nanti Jasmine akan lebih banyak ditemani oleh manusia. Jasmine kabarnya akan mendapat handmaiden bernama Mara yang diperankan oleh aktris blasteran Iran – Amerika bernama Nasim Pedrad. Dalam sebuah wawancara, Naomi Scott juga telah mengonfirmasi bahwa karakter Jasmine akan lebih nyata dibandingkan dengan versi animasinya.

