SEOUL - Pecinta drama Korea akhirnya akan bisa melihat aksi Hyun Bin dan Son Ye Jin di layar kaca. Dua artis seni peran senior itu telah dikonfirmasi akan berakting di drama baru penulis skenario My Love from the Star dan Legend of the Blue Sea, Park Ji Eun.

Hyun Bin dan Son Ye Jin akan beradu akting dalam drama Park Ji Eun yang berjudul Crash Landing of Love. Ini menjadi drama romantis terbaru Park Ji Eun yang kembali menyandingkan dua artis papan atas industri akting Korea.

Melansir Soompi, Rabu (22/5/2019), Crash Landing of Love bercerita tentang Yoon Se Ri (Son Ye Jin) dan Ri Jung Hyuk (Hyun Bin). Yoon Se Ri merupakan seorang wanita dari keturunan keluarga kaya di Korea Selatan, sementara Ri Jung Hyuk adalah perwira di Korea Utara.

Pertemuan keduanya bermula saat Yoon Se Ri sedang melakukan paralayang. Karena angin yang kencang, Yoon Se Ri dipaksa harus mendarat di Korea Utara.

Di sana lah Yoon Se Ri bertemu Ri Jung Hyuk. Sang perwira lantas menyembunyikan identitas Yoon Se Ri sekaligus melindunginya. Dalam proses tersebut, Ri Jung Hyuk jatuh cinta pada sang Yoon Se Ri.

Ini menjadi drama pertama yang mempertemukan Hyun Bin dan Son Ye Jin. Tapi, ini bukanlah proyek bersama perdana mereka. Sebelumnya Son Ye Jin dan mantan kekasih Song Hye Kyo itu sudah beradu akting di film The Negotiation.

Chemistry apik mereka berhasil menyihir penonton hingga publik berharap Hyun Bin dan Son Yen Jin bisa pacaran di dunia nyata. Gosip mulai berhembus saat keduanya ketahuan liburan hingga belanja bersama di Amerika. Namun kedua belah pihak membantah jika mereka menjalin asmara.

