SEOUL – Son Ye Jin dan Hyun Bin dikabarkan akan kembali beradu akting dalam drama terbaru tvN. Kabar itu kemudian diamini oleh agensi masing-masing aktor.

Mengutip Soompi, MS Team Entertainment mengonfirmasi Son Ye Jin mendapatkan tawaran untuk membintangi drama tersebut. Agensi itu menambahkan bahwa artisnya masih mempertimbangkan tawaran tersebut dengan positif.

Di lain pihak, VAST Entertainment selaku agensi Hyun Bin juga mengamini pihaknya mendapatkan tawaran serupa. “Benar bahwa Hyun Bin mendapatkan tawaran untuk membintangi drama baru penulis Park Ji Eun. Saat ini, dia masih dalam tahap mereview tawaran tersebut,” kata agensi itu seperti dikutip dari Soompi, pada Rabu (3/4/2019).

Proyek drama yang belum memiliki judul itu akan digarap oleh sutradara Lee Jung Hyo (Romance is a Bonus Book) dan penulis skenario Park Ji Eun (My Love From the Star). Pada 8 Maret 2019, media lokal memberitakan bahwa penulis Park Ji Eun sempat menghubungi Hyun Bin untuk bergabung dalam proyek terbarunya.

Penulis skenario di balik drama The Legend of Blue Sea itu bahkan sampai menyesuaikan agenda produksi drama tersebut dengan jadwal kerja sang aktor. Meski begitu, menurut VAST Entertainment, belum ada pertemuan dan keputusan resmi Hyun Bin terlibat dalam drama tersebut.

Seperti diketahui, Hyun Bin dan Son Ye Jin dipertemukan dalam film The Negotiation yang rilis pada 19 September 2018. Dari kerja sama itu, keduanya kemudian diisukan menjalin asmara pada 9 Januari 2019.

Isu itu mencuat setelah foto-foto keduanya berada di sebuah toko swalayan di Amerika Serikat tersebar di Internet. Gosip itu kemudian dibantah agensi kedua aktor tersebut.

Baik MS Team Entertainment maupun VAST Entertainment memastikan bahwa hubungan kedua aktor itu hanyalah pertemanan dan rekan kerja.*

