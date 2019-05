SEOUL - Untuk pertama kalinya, Jung Hae In dan Han Ji Min akan beradu akting di drama romantis bertajuk One Spring Night. Jung Hae In dan seniornya itu memiliki alasan yang sama mengapa mereka setuju menerima tawaran adu akting di drama baru MBC ini.

Cerita yang realistis menjadi alasan utama Han Ji Min dan Jung Hae In mau berakting di One Spring Night. Menurut Han Ji Min, cerita sederhana One Spring Night akan bisa dipahami oleh penonton dengan mudah.

"Aku menyukai drama ini karena tidak ada MSG atau tambahan di ceritanya. Semuanya sederhana, pemikiran realistis yang kita punya soal cinta dan pernikahan," kata Han Ji Min seperti dikutip dari Soompi, Selasa (21/5/2019).

Lebih jauh, Han Ji Min menyebut bahwa sosok yang diperankannya, Lee Jung In sangat relatable dengan karakter orang-orang di dunia nyata.

"Lee Jung In punya banyak emosi dan dialog yang realistis. Dialog karakter-karakter di sini adalah obrolan yang memang dikatakan pasangan dan teman pada satu sama lain," terang Han Ji Min.

"Lee Jung In juga bisa egois. Semua orang mempunya beberapa sisi dalam kepribadian mereka. Meskipun kalian mencoba terlihat seperti orang yang berbeda, tapi sisi aslimu akan keluar begitu kalian jatuh cinta," lanjutnya.

Pernyataan yang sama datang dari Jung Hae In. Menurut aktor 31 tahun tersebut, cerita realistis yang ditawarkan One Spring Night menjadi daya tarik drama karya penulis skenario Ahn Pan Suk ini.

"Ketika aku membaca skenarionya, aku berpikir bahwa ini adalah sebuah penggambaran realistis tentang bagaimana seorang pria biasa bertemu wanita dan jatuh cinta. Aku membacanya sampai habis dalam sekali duduk," ungkap Jung Hae In.

One Spring Night bercerita tentang kisah cinta Yoo Ji Ho (Jung Hae In), seorang apoteker, dan Lee Jung In (Han Ji Min) yang berprofesi sebagai pustakawan. Drama ini akan tayang mula 22 Mei 2019 setiap Rabu dan Kamis.

