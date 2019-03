SEOUL – Setelah merampungkan masa tayang Radiant pada 19 Maret 2019, aktris Han Ji Min bersiap memulai syuting drama terbarunya, Spring Night. MBC menyatakan bahwa tim produksi telah menyelesaikan pembacaan skenario perdana drama tersebut.

Selain sutradara Ahn Pan Suk dan penulis Kim Eun, sesi pembacaan skenario Spring Night juga dihadiri sederet aktor yang terlibat di dalam proyek tersebut. Han Ji Min, Jung Hae In, Kim Jun Han, Im Sung Uhn, Joo Min Kyung, Lee Moo Saeng, Lee Chang Hoon, Kim Chang Wan, Gil Hae Yeon, Oh Man Seok, dan Seo Jeong Yeon adalah beberapa di antaranya.

Tim produksi mengungkapkan, Han Ji Min yang berperan sebagai seorang pustakawan dalam drama tersebut menunjukkan semangat dan keceriaannya. Sementara Jung Hae In yang berperan sebagai seorang apoteker terlihat begitu menyatu dengan karakter yang diperankannya.

Drama Spring Night berkisah tentang Yoo Ji Ho (Jung Hae In) dan Lee Jung In (Han Ji Min) yang bertemu di suatu malam di musim semi. Pertemuan itu menumbuhkan romansa di hati mereka.

“Melihat sesi pembacaan skrip ini aku bisa melihat setiap aktor sangat fleksibel dan melakukan yang terbaik untuk karakter mereka masing-masing. Jadi, aku sedikit lega,” kata sutradara Ahn Pan Suk seperti dikutip dari Soompi, pada Kamis (21/3/2019).

Drama Spring Night merupakan kolaborasi kedua bagi sutradara Ahn Pan Suk dan penulis Kim Eun bersama aktor Jung Hae In. Pada semester I 2018, ketiganya terlibat dalam penggarapan drama populer Pretty Noona Who Buys Me Food.

Sesuai rencana, drama Spring Night akan debut pada Mei mendatang.*

(SIS)