MUMBAI - Aktor Bollywood Ajay Devgn mengungkapkan, hal yang lumrah baginya melirik perempuan lain. Sang istri Kajol, pun menilai, apa yang dilakukan suaminya itu adalah hal yang normal.

“Aku tak bisa diam dan tidak memalingkan wajah. Aku tidak bisa berpura-pura tak merasakan ada perempuan cantik di dekatku,” kata Devgn seperti dikutip dari The News, pada Senin (20/5/2019).

Menanggapi pernyataan sang suami, Kajol kemudian memberikan penjelasannya. Dia mengatakan, tak semua pernikahan berjalan dengan baik. Terkadang, dibutuhkan usaha ekstra untuk menyenangkan pasangan.

“Ketika kau terlalu berpikir dengan caramu, maka akan sulit untuk membawa hubungan itu ke level selanjutnya. Jadi, aku hanya mencoba untuk berada di pola pikir dia,” kata Kajol.

Pertanyaan seputar ‘perempuan lain’ memang acap kali dilayangkan media kepada Ajay Devgn dan Kajol. Mafhum, sang aktor pernah dikabarkan berselingkuh dengan aktris Kangana Ranaut pada 2010. Sang aktris merupakan lawan mainnya dalam Once Upon a Time in Mumbai.

Saking terpikatnya pada Ranaut, Devgn digosipkan pernah membukakan jalan untuknya dalam sebuah proyek akting. Kedekatan kedua aktor itu disebut-sebut sempat membuat Kajol terbakar api cemburu.

Dia bahkan mengancam akan meninggalkan rumah bersama kedua anaknya jika Devgn masih melanjutkan hubungannya dengan Ranaut. Hal inilah yang kemudian membuat aktor 50 tahun itu menjaga jarak dari sang aktris.

Setelah isu perselingkuhan mereda, Devgn kemudian berbicara blakblakan tentang isu perselingkuhan yang sempat menderanya. “Aku tak menjamin perselingkuhan itu tidak akan pernah terjadi. Yang terjadi adalah media sering salah menafsirkan kedekatan dua orang dewasa,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ajay Devgn menambahkan, “Aku tegaskan, saat ini aku tak membuka celah bagi siapapun untuk mengaitkanku dengan gosip perselingkuhan. Kalian harus tahu, aku mencintai Kajol, pekerjaan, dan anak-anakku.”*

(SIS)