JAKARTA - YouTubers asal Kanada, Gabriela Bee mengcover salah satu lagu milik grup band legendaris The Beatles, Ob-La-Di, Ob-La-Da. Uniknya, dalam video tersebut, Gabriela seakan menggandakan dirinya dengan teknik edit video yang memumpuni.

Selain bernyanyi, Gabriela juga memainkan piano kecil. Di atas piano tersebut juga terlihat sebuah stapler yang sesekali dia tekan mengikuti alunan musik lagu yang dipopulerkan pada 1968 tersebut.

Sementara itu, dirinya yang lain tampak memainkan mini gitar dan alat perkusi sederhana, serta satu lainnya menepukan tangannya. Ketiga Gabriela itu pun tampak kompak dan seirama saat membawakan ulang lagu tersebut.

Selain 'kloningan Gabriela', tampak pula seorang gadis lainnya yang memainkan gitar akustik. Kolaborasi mereka pu begitu apik terlebih musik mereka yang membuat lagu milim The Beatles itu lebih kekinian.

Video tersebut dibagikan oleh Gabriela melalui saluran YouTube-nya, Miss Bee pada 5 April 2019 lalu. Video tersebut pun kini sudah mendapatkan likes sebanyak 104 ribu dari para penikmat YouTube.

Berbagai komentar pun dituliskan pengguna YouTube untuk video tersebut. Sebagian besar dari mereka memuji video yang dihasilkan oleh gadis berambut biru ini.

"Good job, you revive the old song in a new generation version, (bagus, kamu menghidupkan kembali lagu lawas dengan kemasan lebih kekinian)," ujar seorang pengguna YouTube dari Filipina.

"Great voice, great music and editing skills plus concept (Suara yang hebat, musik yang hebat dan keterampilan mengedit ditambah konsep yang juga hebat)," sahut warganet lainnya.

"Wow! i commend the editing 😱 So amazing! and also how the whole music goes so well. 👏👏👏👏 (Wow! saya memuji pengeditan 😱 Sangat menakjubkan! dan juga bagaimana keseluruhan musik berjalan dengan sangat baik. 👏👏👏👏," tambah yang lain.

Seperti diektahui, Gabriela Bee merupakan salah satu anggota keluarga Eh Bee Family yang terkenal di dunia maya. Selain Gabriela, ayah, ibu serta saudara laki-lakinya pun eksis di sosial media.

(sus)