JAKARTA – Anak kedua Sule, Putri Delina tampaknya memiliki bakat yang sama dengan sang kakak, Rizky Febian. Putri pun diketahui juga memiliki suara yang tak kalah merdu dengan kakak laki-lakinya itu.

Seakan memiliki minat di dunia tarik suara, putri Sule yang berhijab itu pun seringkali membawakan ulang lagu yang tengah populer. Seperti belum lama ini, Putri membawakan lagu terbaru milik Andmesh Kamaleng yang berjudul Hanya Rindu, Selasa (14/5/2019).

Video saat mengcover lagu milik Andmesh itu pun dibagikan oleh Putri melalui unggahan di Instagram pribadinya. Dengan suara lembutnya, Putri pun mampu membawakan lagu tersebut dengan baik dan enak didengar.

Baca juga: Makin Akrab, Sule Rayakan Ulang Tahun Anaknya di Bali Bersama Naomi Zaskia

“Hanya rindu - @andmeshkamaleng_ 🖤🖤 Segala cara telah ku cobaaa (jangan pernah sia siakan orang yang kalian sayang, karna penyesalan datang di akhir) I love u mah♥️✨ ,” tulis gadis 18 tahun tersebut.

Belum genap dibagikan selama satu hari, video cover lagu tersebut pun sudah mendapat berbagai tanggapan dari para waraganet. Sebagian besar dari mereka memuji suara Putri yang terdengar halus dan merdu itu.

“Alus bgt dan adem suara kakak @putridelinaa 😍❤️😘💕💕😘,” tulis salah seorang warganet.

Baca juga: Istri Didoakan Keguguran oleh Bocah, Chef Arnold Lapor Polisi?

“Suka sekali kalo @putridelinaa bawain lagu-lagu yang kayak gini, suaranya pas banget. Jadi sedih dengarinnya. Keep it up dan tetap semangat ya @putridelinaa ❤️❤️❤️,” sahut warganet lainnya.

Sementara itu, ada pula netizen yang meminta putri Sule itu untuk mengingat sosok ibundanya. “Benar itu neng, kasih ibu sepanjang masa. Sayangi mama luangkan waktu untuk komunikasi dengan mama,” nasihat warganet lainnya.

(sus)