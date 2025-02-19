Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kehadiran Cucu, Bikin Keluarga Sule Semakin Harmonis

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |11:51 WIB
Kehadiran Cucu, Bikin Keluarga Sule Semakin Harmonis
Kehadiran Cucu, Bikin Keluarga Sule Semakin Harmonis (Foto: IG Sule)
JAKARTA - Komedian Entis Sutisna atau yang akrab disapa Sule, menjelaskan kondisi keluarganya setelah kelahiran cucu pertama dari pasangan Rizky Febian dan Mahalini. Dia merasa, kehadiran baby Zairee Selina Quinlyn Kareem Febian pada Sabtu (15/2/2025) kemarin, menambah keharmonisan dalam keluarganya.

Sebagai mertua, Sule juga merasa makin sayang kepada Lini. Ia bahkan sudah menganggap penyanyi asal Bali itu layaknya anak sendiri. 

"Kenapa gue sayang sama Lini, karena gue punya anak Iky. Dengan perilaku itu kita menitipkan, kalau sayang sama anak menitipkan, tapi kita memperlihatkan effort kita juga, gue pernah merasakan di mana masalah itu pasti akan ada dari orang tua," kata Sule di Kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan belum lama ini. 

Kehadiran Cucu, Bikin Keluarga Sule Semakin Harmonis
Kehadiran Cucu, Bikin Keluarga Sule Semakin Harmonis

Sule menilai komunikasi dan interaksi yang baik dalam keluarga menjadi modal utama dalam membangun keharmonisan. Dengan begitu, ia yakin bisa menghindari masalah-masalah dalam keluarganya. 

"Jadi menantu tuh bukan menantu, ya anak gue lah, gitu. Iky juga sama, menganggap kedua orang tuanya, itu bapak kamu. Jadi hormat, yang diutamakan," jelas Sule. 

Sule sendiri tak ingin hubungan keluarganya terasa kaku. Ia lebih memilih untuk menjalin kedekatan dengan cara yang santai dan penuh keakraban. 

Halaman:
1 2
