JAKARTA – Kasus dugaan penghinaan pemuka agama dan nabi yang melibatkan presenter Andre Taulany memaksanya vakum sementara waktu dari berbagai program TV. Kondisi itu, sukses membuat Sule rekan Andre di sebuah talkshow, merindukan sosoknya.

Mafhum, kebersamaan Sule dan Andre dalam acara itu sudah berjalan hampir 5 tahun. Berupaya mengobati rasa rindunya, Sule pun mengunggah potret kebersamaannya dengan sang sahabat lewat Instagram, pada 12 Mei silam.

Dalam foto tersebut, Andre tampak berpose layaknya tokoh Dilan dengan senyum tipis di wajahnya. Sementara Sule, tampak menyandarkan kepalanya di pundak Andre. “Miss u ♥️ babeee (Merindukanmu, sayang),” tulis Sule sebagai pelengkap unggahannya.

Dalam 24 jam setelah diunggahnya, postingan itu mendapatkan lebih dari 247.000 likes dan 6.400-an komentar dari pengguna Instagram. Tak hanya Sule, kerinduan serupa juga diutarakan warganet di kolom komentar.

“Sama Kang Sule. Kami juga kangen sama Om Andre,” tulis salah seorang warganet. Sementara lainnya berharap agar Andre Taulany segera kembali memandu acara tersebut bersama Sule. “Semoga Bang Andre cepat gabung kembali ya Aa.”

Pada 8 Mei silam, Andre Taulany sempat mengomentari masa vakumnya. Dia menyebutkan, belum tahu kapan akan kembali untuk memandu acara tersebut. “Toh, saya juga sudah 10 tahun memandu program tersebut. Jadi, ini waktu yang tepat untuk istirahat.”*

(SIS)