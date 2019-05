JAKARTA – Pasangan Gisella Anastasia dan Wijaya Saputra tampaknya belum bisa bernapas lega dengan hubungan mereka. Pasalnya, pasangan ini selalu dekat dengan berbagai isu miring.

Kali ini, artis yang akrab disapa Gisel tersebut dikabarkan tengah berbadan dua. Tudingan miring itu muncul setelah dia terekam kamera jalan bareng sang kekasih dan kemudian diunggah oleh akun gosip Lambe Turah, pada awal Mei 2019.

Baca juga: Ji Chang Wook Jadi Tamu Spesial The Fishermen and The City

Dalam video tersebut, pasangan beda usia 6 tahun itu terlihat berjalan bersama dan saling merangkul. Tapi kemudian mata netizen tertuju pada bagian tubuh ibu satu anak itu. “Aku kok fokus ke badannya Mama Isel ya? Lebih gendutan gitu, hamil enggak sih?” ujar seorang netizen.

Di lain pihak, Gisel mengaku, enggan menanggapi isu miring yang menghampiri dirinya. Alih-alih mengklarifikasi, mantan istri Gading Marten itu justru menantang netizen untuk membuktikan kebenaran praduga mereka.

“Capeklah menjelaskan. Lihat saja nanti apa ada yang lahir atau enggak,” ujar Gisel seperti dikutip dari Metube.id, pada Senin (13/5/2019). Sementara Wijin, hanya bisa tertawa mendengar isu miring tersebut sambil menggelengkan kepalanya.

Ini memang bukan isu tak sedap pertama yang menghampiri Gisel dan Wijin. Pada Maret silam, pasangan ini juga digosipkan berlibur bersama, bahkan sempat satu kamar hotel di Singapura.

Melalui tayangan Call Me Mel di iNews, Wijin yang ditanyakan soal kebenaran isu tersebut juga enggan menjawabnya.*

(SIS)