LOS ANGELES – Film Sonic The Hedgehog akhirnya merilis trailer pertamanya pada Selasa, 30 April 2019. Dalam video yang disuguhkan, karakter Sonic yang biasanya terlihat mungil dan menggemaskan dalam permainan Sega, kini terlihat lebih gahar. Bukan hanya itu, penampilannya pun sedikit berbeda.

Trailer film Sonic The Hedgehog diawali dengan kehadiran Tom Wachowski (James Marsden), seorang sheriff di Green Hill yang menemukan kejanggalan saat ia merasakan sesuatu melewati mobilnya dengan cepat.

Ya, sosok biru yang tampak seperti cahaya itu adalah Sonic, karakter utama yang memiliki kecepatan supersonic serta kemampuannya yang mampu memadamkan listrik satu negara. Waw, menakjubkan bukan?

Jangan senang dulu, karena dalam film yang diproduseri oleh Neal H. Moritz (produser The Fast and the Furious, I Know What You Did Last Summer) itu juga memunculkan musuh utama Sonic sang landak, Doctor Eggman yang diperankan oleh Jim Carrey.

Lantas seperti apa sosok dua bintang legendaris Sonic dan musuhnya, Doctor Robotnik ini digambarkan?

Sebagai sebuah film yang merupakan versi live action dari game, memang ada perubahan yang terlihat pada penampilan Sonic hingga Doctor Robotnik. Paul Tassi, pengamat video game dan film pun memaparkannya pada Forbes.

“Aku telah melihat desain karakter untuk film Sonic sebelumnya di poster, dengan mata yang aneh serta tangannya yang berbulu putih dan tidak lagi bersarung tangan. Beberapa efek soal kecepatannya pun terlihat keren. Serta untuk Ben Schwartz, dubber dari Sonic, aku pun tak bisa protes soal hal ini,” tulisnya, Selasa (30/4/2019).

Ia menambahkan, “Bagiku yang terlihat cukup aneh adalah Doctor Robotnik. Bagiku usia Jim Carrey belum terlalu bagus untuk peran ini. Aku merasa ada aktor lain yang mungkin bisa terlihat mirip dengan sosoknya yang tradisional, botak dan berkacamata.”

Penasaran seperti apa aksi Sonic dalam aksinya melawan Doctor Robotnik, serta seperti apa perubahan drastis yang terlihat pada sang dokter? Harap bersabar karena film yang didistribusikan oleh Paramount Pictures ini baru akan hadir pada November 2019 nanti.

