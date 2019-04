JAKARTA - Aktris Elly Sugigi sempat memaparkan bahwa mantan teman dekatnya, yakni Irfan Sbaztian tak benar-benar mencintai Irma Darmawangsa. Bahkan sepat muncul kalimat dari mulut Elly, bahwa hubungan kedekaan antara Irfan dan Irma hanyalah rekayasa semata.

Ditemui di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (23/4/2019), Elly secara blak-blakan mengungkap bahwa Irma bukanlah tipe wanita idaman Irfan. Menurut Elly, tipe wanita idaman Irfan sebenarnya ialah yang cantik, berkulit putih, bertubuh tinggi, serta berwajah oriental.

Ketika dikonfirmasi mengenai kebenaran itu, Irfan mengungkap bahwa sejatinya, penampilan fisik bukanlah yang utama dicarinya saat ini. Dengan sikap Irma yang baik, ramah, dan lucu, Irfan mengakui bahwa pelantun Bang Jarwo tersebut merupakan tipe idamannya.

"Kalau itu sih (tipe perempuan) aku memang cari yamg baik, ramah sama siapapun, aku suka gitu kan. Dia orangnya ramah, care sama siapapun, dan dia lucu gitu orangnya. Jadi bisa menghibur saya," papar Irfan.

Mendegar hal itu, Irma yang berstatus janda anak satu pun nampak mempasrahkan kisah asmaranya kepada Sang Pencipta. Akan tetapi, Irfan mengungkap bahwa dirinya tak masalah dengan status janda anak satu yang disandang oleh Irma.

"Jalanin saja dulu lah. Terserah dia, mau enggak sama janda satu anak. Buy one get one," ucap Irma Darmawangsa.

"Jangankan satu anak. Lima anak saja saya mau. Tapi hatinya baik," timpal Irfan.

