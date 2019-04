JAKARTA - Penyanyi Anggun C Sasmi mengunggah sebuah video unik di Instagramnya. Dalam video tersebut, Anggun yang hanya berbalutkan handuk melakukan lipsync sembari berjoget, Senin 22 April 2019.

Tak sendiri, dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu, Anggun tampak menutupi tubuhnya dengan lilitan handuk berwarna putih polos. Dia juga menutupi bagian kepalanya dengan handuk serupa. Pada video tersebut, Anggun tampak ikut bernyanyi alunan lagu Head Over Heels yang tengah di putar. Dia pun berjoget dengan memutar-mutarkan tubuhnya.

Tak sendiri, aksi tersebut dilakukan Anggun bersama putri semata wayangnya, Kirana. Serupa dengan sang bunda, Kirana juga mengenakan handuk di badannya.

Bakat entertain Anggun tampaknya menurun kepada sang putri. Kirana terlihat asyik dan percaya diri saat mengikuti gaya sang bunda.

Melengkapi unggahannya, wanita yang kini berkewarganegaraan Perancis ini menuliskan sebuah keterangan untuk video tersebut. "Lip syncing to 'Head Over Heels' from one of the greatest bands ever #TearsForFears feat. Miss Kirana," tulis Anggun.

Video tersebut seakan mengundang para warganet untuk menanggapi. Tak sedikit kalangan selebritis seperti Rossa, Indy Barends dan Yuni Shara membrikan pujian pada pasangan ibu dan anak tersebut.

Sementara itu, tak sedikit pula netizen yang justru berkata pedas kepada Anggun. Mereka juga mengkhawatirkan jika handuk yang dikenakan Anggun lepas dari badannya.

"Ampun deh, cuka pakai handuk malah dipublikasikan. Padahal kalau orang lain pakai handuk justru ngumpet. Ini malah dipublikasikan pada orang-orang," ujar salah seorang warganet.

"Hati-hati melorot iti handuk, bisa kalahin berita pilpres," tambah yang lain.

