JAKARTA - Pedangdut dan aktris Cinta Penelope tengah menghadapi ujian berat dalam kehidupannya. Dia divonis mengidap kanker darah alias Leukimia yang sudah memasuki stadium 3.

Dalam unggahannya di media sosial, Cinta Penelope membagikan foto dirinya dalam balutan hijab syar’i berwarna hitam. Bersama foto itu, terselip kalimat yang berbunyi, “Aku tidak sakit apa-apa. Saat ini, Allah sedang menghapus dosa-dosaku. Alhamdulillah.”

Unggahan yang dibagikan Cinta Penelope tersebut, turut membuat netizen tersentuh. Mereka kemudian memberikan dukungan doa dan semangat untuk perempuan 34 tahun tersebut lewat kolom komentar.

“Obatnya cuma tiga: tobat nasuha, minta maaf kepada kedua orangtua, dan perbanyak zikir serta amal saleh. Semoga penyakitnya diangkat oleh Allah SWT,” ujar seorang warganet.

Tak hanya penggemar dan netizen, sederet selebriti pun turut menyuarakan dukungan mereka untuk Cinta Penelope. Aktor Krisna Mukti misalnya, menuliskan, “Be strong darling, get well soon. I know you can beat it, Al-fatihah. (Yang kuat sayang, cepat sembuh. Aku tahu, kau pasti bisa mengalahkan kanker itu. Al fatihah)."

Komentar lain datang dari Sonny Krisna Yudha alias Oni, gitaris band The Titans. “Semoga lulus 'ujian' dan naik 'kelas' syafakillah," ungkapnya lewat kolom komentar.

Seperti telah diberitakan Okezone sebelumnya, Cinta Penelope memutuskan untuk melawan sel-sel kanker yang tengah menggerogoti tubuhnya. Dia menjelaskan, menjaga pikiran agar selalu positif merupakan cara terbaik untuk melawan kanker.

“Sebisa mungkin, aku bilang ke diriku bahwa kanker itu tidak ada dalam badanku. Aku hanya kekurangan vitamin B17, karena itu harus perbanyak makan kacang-kacangan,” ujarnya.

Cinta Penelope menambahkan, “Aku berusaha ikhtiar dan percaya kondisiku akan membaik. Aku tidak akan kalah dengan kanker ini. Aku akan berjuang melawannya.”*

