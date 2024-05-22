Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kata Cinta Penelope soal Kabar akan Menikah Lagi

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |12:05 WIB
Kata Cinta Penelope soal Kabar akan Menikah Lagi
Kata Cinta Penelope soal kabar akan menikah lagi (Foto: Instagram/princess_cinta_penelope)
A
A
A

JAKARTA - Cinta Penelope buka suara soal isu yang menyebut dirinya akan menikah lagi. Padahal dirinya belum genap satu tahun menyandang status janda, usai bercerai dari Tara Gokhan.

Kabar itu bermula usai beredar foto mesranya bersama seorang pria di media sosial.

"Ya sampai saya sekarang belum nikah lagi. Foto kemaren buat video klip aja," ujar Cinta Penelope di Kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Cinta mengatakan jika foto yang viral merupakan potongan gambar dari video klip terbarunya yang akan segera dirilis.

"Biar nggak simpang siur gue nggak mau dibilang settingan atau apa, jadi gue pengin buat karya," jelasnya.

Cinta Penelope

Kata Cinta Penelope soal kabar akan menikah lagi (Foto: Instagram/princess_cinta_penelope)


Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/33/3012498/alasan-cinta-penelope-beli-rumah-di-turki-5V1ZfgrHQs.jpg
Alasan Cinta Penelope Beli Rumah di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/33/3012371/cinta-penelope-menangis-saat-menceritakan-5-tahun-perjuangannya-melawan-kanker-serviks-mKqoJDJuk9.jpg
Cinta Penelope Menangis saat Menceritakan 5 Tahun Perjuangannya Melawan Kanker Serviks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/33/2864796/sidang-cerai-cinta-penelope-terpaksa-ditunda-karena-hal-ini-S9AskIgrrA.jpg
Sidang Cerai Cinta Penelope Terpaksa Ditunda karena Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/33/2864730/cinta-penelope-yang-beri-makan-suami-selama-tinggal-di-indonesia-MJGGrwU7UQ.jpg
Cinta Penelope yang Beri Makan Suami Selama Tinggal di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/33/2855426/sepakat-pisah-baik-baik-cinta-penelope-tak-tuntut-harta-gana-gini-xuDdsMHz8r.jpg
Sepakat Pisah Baik-baik, Cinta Penelope Tak Tuntut Harta Gana Gini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/33/2851859/cinta-penelope-ternyata-masih-sayang-taha-gokhan-terpaksa-pisah-karena-hal-ini-nOBlvhL7rE.jpg
Cinta Penelope Ternyata Masih Sayang Taha Gokhan, Terpaksa Pisah karena Hal Ini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement