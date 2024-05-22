Kata Cinta Penelope soal Kabar akan Menikah Lagi

Kata Cinta Penelope soal kabar akan menikah lagi (Foto: Instagram/princess_cinta_penelope)

JAKARTA - Cinta Penelope buka suara soal isu yang menyebut dirinya akan menikah lagi. Padahal dirinya belum genap satu tahun menyandang status janda, usai bercerai dari Tara Gokhan.

Kabar itu bermula usai beredar foto mesranya bersama seorang pria di media sosial.

BACA JUGA: Cinta Penelope yang Beri Makan Suami Selama Tinggal di Indonesia

"Ya sampai saya sekarang belum nikah lagi. Foto kemaren buat video klip aja," ujar Cinta Penelope di Kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Cinta mengatakan jika foto yang viral merupakan potongan gambar dari video klip terbarunya yang akan segera dirilis.

"Biar nggak simpang siur gue nggak mau dibilang settingan atau apa, jadi gue pengin buat karya," jelasnya.

Kata Cinta Penelope soal kabar akan menikah lagi (Foto: Instagram/princess_cinta_penelope)



