Alasan Cinta Penelope Beli Rumah di Turki

JAKARTA - Cinta Penelope ternyata memiliki sebuah rumah di Turki yang dibelinya sejak 6 tahun silam. Sang aktris pun mengungkapkan alasan dirinya membeli rumah di Negara Busur tersebut.

Cinta mengaku, merasa lebih tenang tinggal di Turki, apalagi setelah memutuskan hijrah dan memperdalam agama Islam. “Selain itu, saya memang ada pekerjaan di sana. Jadi 4 tahun terakhir aku bekerja di bidang sosial budaya,” ujarnya.

BACA JUGA: Cinta Penelope Menangis saat Menceritakan 5 Tahun Perjuangannya Melawan Kanker Serviks

Tak hanya itu, Cinta Penelope juga kerap mendapat tawaran manggung di Turki hingga Eropa. Kesempatan itu tak disia-siakannya karena aksesibilitas antarnegara Eropa yang terbilang mapan dan murah.

“Jadi kalau manggung antarnegara di Eropa itu biaya transportasinya jauh lebih murah, sekitar Rp1,5 juta. Makanya aku ambil job nyanyi selama tinggal di sana,” tutur penyanyi bernama asli Princess Cinta Penelope tersebut.

Setelah sempat menikah dengan pria Turki, Cinta Penelope mengaku, mengurangi kegiatan manggung di sana. Namun agar tetap memiliki kegiatan, dia memutuskan berjualan aneka barang, dari hampers hingga karpet.

Kini Cinta Penelope memilih untuk fokus pada kesibukannya sebagai penyanyi dan pebisnis. Dia pun belum ingin menikah kembali usai bercerai dari Tara Gokhan. “Belum. Saya belum menikah lagi,” ujarnya singkat.*

(SIS)