Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Cinta Penelope Beli Rumah di Turki

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |07:21 WIB
Alasan Cinta Penelope Beli Rumah di Turki
Alasan Cinta Penelope beli rumah di Turki. (Foto: Instagram/@princess_cinta_penelope)
A
A
A

JAKARTA - Cinta Penelope ternyata memiliki sebuah rumah di Turki yang dibelinya sejak 6 tahun silam. Sang aktris pun mengungkapkan alasan dirinya membeli rumah di Negara Busur tersebut.

Cinta mengaku, merasa lebih tenang tinggal di Turki, apalagi setelah memutuskan hijrah dan memperdalam agama Islam. “Selain itu, saya memang ada pekerjaan di sana. Jadi 4 tahun terakhir aku bekerja di bidang sosial budaya,” ujarnya.

Tak hanya itu, Cinta Penelope juga kerap mendapat tawaran manggung di Turki hingga Eropa. Kesempatan itu tak disia-siakannya karena aksesibilitas antarnegara Eropa yang terbilang mapan dan murah.

“Jadi kalau manggung antarnegara di Eropa itu biaya transportasinya jauh lebih murah, sekitar Rp1,5 juta. Makanya aku ambil job nyanyi selama tinggal di sana,” tutur penyanyi bernama asli Princess Cinta Penelope tersebut.

Alasan Cinta Penelope membeli rumah di Turki. (Foto: Instagram/@princess_cinta_penelope)

Setelah sempat menikah dengan pria Turki, Cinta Penelope mengaku, mengurangi kegiatan manggung di sana. Namun agar tetap memiliki kegiatan, dia memutuskan berjualan aneka barang, dari hampers hingga karpet.

Kini Cinta Penelope memilih untuk fokus pada kesibukannya sebagai penyanyi dan pebisnis. Dia pun belum ingin menikah kembali usai bercerai dari Tara Gokhan. “Belum. Saya belum menikah lagi,” ujarnya singkat.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/33/3012371/cinta-penelope-menangis-saat-menceritakan-5-tahun-perjuangannya-melawan-kanker-serviks-mKqoJDJuk9.jpg
Cinta Penelope Menangis saat Menceritakan 5 Tahun Perjuangannya Melawan Kanker Serviks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011761/kata-cinta-penelope-soal-kabar-akan-menikah-lagi-dkvp2DaDcK.jpg
Kata Cinta Penelope soal Kabar akan Menikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/33/2864796/sidang-cerai-cinta-penelope-terpaksa-ditunda-karena-hal-ini-S9AskIgrrA.jpg
Sidang Cerai Cinta Penelope Terpaksa Ditunda karena Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/33/2864730/cinta-penelope-yang-beri-makan-suami-selama-tinggal-di-indonesia-MJGGrwU7UQ.jpg
Cinta Penelope yang Beri Makan Suami Selama Tinggal di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/33/2855426/sepakat-pisah-baik-baik-cinta-penelope-tak-tuntut-harta-gana-gini-xuDdsMHz8r.jpg
Sepakat Pisah Baik-baik, Cinta Penelope Tak Tuntut Harta Gana Gini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/33/2851859/cinta-penelope-ternyata-masih-sayang-taha-gokhan-terpaksa-pisah-karena-hal-ini-nOBlvhL7rE.jpg
Cinta Penelope Ternyata Masih Sayang Taha Gokhan, Terpaksa Pisah karena Hal Ini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement