Cinta Penelope Menangis saat Menceritakan 5 Tahun Perjuangannya Melawan Kanker Serviks

JAKARTA - Cinta Penelope sudah lima tahun mengidap penyakit kanker serviks. Selama itu pula, dirinya masih terus berjuang untuk bisa sembuh dari penyakitnya tersebut.

Sampai-sampai, Cinta pun sudah tidak lagi kuasa menahan tangis saat menceritakan kondisi kesehatannya.

Cinta Penelope merasa harus berusaha terlihat sehat dan kuat di depan orang lain, meski kondisi tubuhnya terus menurun karena penyakit tersebut.

"Capek sih nggak, cuma aku masih bersyukur masih bisa seperti ini (hidup). Ya gimana caranya aku harus terlihat sehat biar mamaku tidak kepikiran," kata Cinta Penelope sambil menangis ketika ditemui di Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Disisi lain, tangisnya pecah karena terharu masih diberikan usia yang panjang dan bertahan hidup.

Cinta Penelope menangis saat menceritakan 5 tahun perjuangannya melawan kanker serviks





Mengingat, banyak orang termasuk teman-temannya yang menderita kanker sudah meninggal dunia.

"Ya menjadi survivor cancer itu berat ya, cuma aku nggak mikir kesana, aku bersyukur. (Nangis) Teman-teman aku yang kena kanker duluan cepat sekali diambil nyawanya, aku sampai sekarang mau lima tahun," ucapnya.

Sebagai bentuk ikhtiarnya, wanita berusia 37 tahun itu sudah menjalani berbagai tindakan termasuk operasi pengangkatan masa kanker. Hanya, masa kanker yang mengendap di tubuhnya belum sepenuhnya hilang.

"Aku masih rutin cek. Terakhir tuh ada cancer antigen (Ca) sebesar 2 cm di liver aku. Rencananya insya Allah kalau ada rezeki dan umur, aku mau ada tindakan lah biar tahu lebih dalam seperti apa Ca nya," jelasnya.