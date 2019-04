LONDON - Kabar mengejutkan datang dari penyanyi Inggris, Adele. Pada Jumat (19/4/2019) waktu setempat, pelantun Someone Like You tersebut mengumumkan perpisahannya dengan sang suami, Simon Konecki.

Kabar perpisahan itu dikonfirmasi oleh Benny Tarantini dan Carl Fysh sebagai perwakilan Adele kepada The Associated Press. “Adele dan pasangannya telah berpisah,” bunyi email yang dikirimkan oleh perwakilan sang penyanyi seperti dikutip dari Washington Post, pada Sabtu (20/4/2019).

Adele memang terbilang tertutup terkait kehidupan pribadi dan asmaranya. Daily Mail melaporkan, dia bertemu Konecki pada 2011 dan mereka menikah dalam sebuah prosesi tertutup pada 2016.

Penyanyi All I Ask itu baru mengumumkan pernikahannya, saat menerima trofi Grammy untuk Album of the Year pada 2017. Dalam pidato kemenangannya, Adele berkata, “Grammys, aku menghargai trofi ini. Academy, aku mencintai kalian. Untuk manajer, suami, dan anakku, kalian adalah satu-satunya alasan aku melakukan ini.”

Pada 2017, Adele dan Konecki dikaruniai seorang anak lelaki yang mereka beri nama Angelo. Meski memutuskan berpisah, namun pasangan ini sepakat untuk membesarkan Angelo dengan penuh kasih.

“Di tengah kabar ini, mereka membutuhkan privasi. Karena itu, tak akan ada komentar lebih lanjut terkait hal ini,” imbuh perwakilan Adele dalam keterangannya.

Seorang sumber mengatakan, berpisah merupakan keputusan yang berat bagi Adele dan sang suami. “Mereka sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan itu beberapa tahun terakhir. Sayang, semua itu tak berjalan baik,” ujar sumber tersebut kepada The Sun.

Sementara itu, Konecki masih belum memberikan keterangan resminya terkait perpisahan tersebut. Pria berdarah Amerika Serikat itu dikenal sebagai salah satu pendiri Life Water, brand botol minum yang kerap berpartisipasi dalam berbagai event amal.

Sebelum menikahi Adele, Konecki diketahui pernah menikah dengan Clary Fisher, seorang stylist dari London. Dari pernikahan yang berlangsung selama 2004 hingga 2008 itu, dia memiliki anak perempuan yang kini berusia 9 tahun.*

