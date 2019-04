SEOUL - Masih tersisa 20 hari ke depan, bagi Cho Kyuhyun untuk menyelesaikan masa wajib militernya. Namun sebelum hari itu tiba, dia sudah mendapatkan berbagai tawaran untuk kembali ke dunia hiburan.

Selain rencana comeback bersama Super Junior, Kyuhyun juga mendapatkan tawaran untuk kembali membintangi dua program yang pernah digawanginya sebelum wamil. Kabar itu kemudian dikonfirmasi oleh Label SJ, label yang menaungi Super Junior.

Baca juga: Resmi Wamil, Lee Gikwang Akan Rilis Lagu Perpisahan untuk Fans

“Benar bahwa Kyuhyun ditawari untuk kembali menjadi host dalam program Radio Star MBC. Saat ini kami tengah mendiskusikan tawaran tersebut. Namun perlu diketahui bahwa belum ada keputusan final untuk tawaran tersebut,” kata Label SJ dalam keterangannya seperti dikutip dari Soompi, pada Kamis (18/4/2019).

Kyuhyun diketahui bergabung dengan tiga host Radio Star lainnya (Kim Gook Jin Yoon Jong Shin, dan Kim Gura) pada Oktober 2011. Dia kemudian memutuskan mundur pada 2017, saat harus menjalankan wamil.

Selain Radio Star, sutradara Na Young Seok (PD Na) juga berambisi membawa kembali Kyuhyun untuk membintangi New Journey to the West 7. Hal ini tampaknya menjadi jawaban dari permintaan Kyuhyun yang harus dipenuhi Na Young Seok pada musim keempat program tersebut.

Kala itu, Kyuhyun yang memenangkan permainan berkesempatan mengungkapkan satu permintaan kepada PD Na. Secara blakblakan dia meminta sang sutradara untuk membawanya kembali untuk membintangi New Journey to the West setelah menyelesaikan masa wamil.

Baca juga: Super Junior Bakal Comeback dengan Formasi Lengkap?

Sementara itu, Cho Kyuhyun masih bertugas sebagai petugas pelayanan publik. Dia dijadwalkan menyelesaikan masa wamilnya pada 7 Mei 2019.*

(SIS)