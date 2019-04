JAKARTA – Untuk pertama kalinya, Nicholas Saputra mengunggah foto diri di akun Instagram pribadi. Ini merupakan bentuk pemenuhan janji yang diucapkan Nicholas dan rekan selebritis yang lain seperti Dian Sastro, Jefri Nichole, Sherina, Lukman Sardi dan Ben Joshua.

Awalnya, Nicholas Saputra mengunggah foto selfie melalui Insta Storiesnya. Dalam foto tersebut, pemeran Rangga dalam film Ada Apa dengan Cinta? itu mengenakan kaus oblong berwarna putih sembari memperlihatkan jari kelingkingnya yang sudah dilumuri tinta ungu.

Lewat foto tersebut juga, pria yang akrab disapa Nicho itu telah membuktikan bahwa dia ikut serta menggunakan hak suaranya sebagai WNI. “For The Love of Democracy, i did it,” tulis Nicho dalam Insta Storiesnya, Rabu (17/4/2019).

Tak lama kemudian, foto yang sama juga dibagikan aktor 35 tahun itu di laman akun Instagramnya. Unggahan tersebut pun dilengkapi Nicho dengan keterangan foto yang berisi ucapan terima kasih.

“Baiklah, terima kasih kapada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam pemilu 2019. Tetap damai dan selamat merayakan demokrasi!” tulis pemilik nama lengkap Nicholas Schubring Saputra itu.

Sayangnya, Nicho mengatakan bahwa foto tersebut hanya akan dia pertahankan di Instagramnya selama 24 jam. Pria berdarah Jawa dan Jerman itu tak mengungkapkan alasan rencana penghapusan foto tersebut.

Seperti diketahui, Nicholas Saputra menjadi salah satu selebriti yang sebelumnya tak pernah membagikan foto diri di Instagram pribadinya. Namun, beberapa hari lalu, bersama beberapa rekan selebritis seperti Dian Sastro, Jefri Nichol, Ben Joshua, Sherina dan Lukman Sardi, ia membuat sebuah video singkat di dunia maya.

Dalam video tersebut, mereka menyuarakan imbauan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya di momen pesta demokrasi yang jatuh pada hari ini. Dalam video itu pula, rekan-rekan sejawat Nicho menjanjikan foto selfie sang aktor di Instagramnya apabila masyarakat pergi ke TPS dan menyukseskan pemilu 2019 ini.

