LOS ANGELES - Warner Bros. masih dapat tersenyum puas melihat sepak terjang Shazam! di box office Amerika Utara. Memasuki pekan keduanya di box office, Shazam! masih menunjukkan tajinya.

Film yang dibintangi Zachary Levi itu masih memuncaki box office Amerika Utara dengan penghasilan USD25,2 juta. Walau masih merajai box office domestik, namun pendapatan Shazam! di pekan keduanya turun hingga 53 persen.

Menyusul tepat di bawah Shazam! adalah film Little. Pendatang baru produksi Universal Studios tersebut berhasil menjadi runner-up box office edisi 12-14 April 2019 dengan raupan USD15,4 juta.

Walau tak banyak, namun pendapatan Little tersebut cukup untuk membuat mereka mengungguli Hellboy. Kehadiran David Harbour yang namanya melambung berkat Stranger Things, nyatanya tak mampu membawa Hellboy meraih sukses besar. Di minggu pertamanya, Hellboy hanya mengumpulkan USD12 juta.

Melengkapi posisi lima besar box office Amerika Utara pekan ini ada Pet Sematary dan Dumbo. Turun masing-masing dua peringkat dari minggu lalu, Pet Sematary dan Dumbo menduduki posisi empat dan lima secara berturut-turut.

Berikut daftar top 10 box office Amerika Utara edisi 12-14 April 2019 dilansir boxofficemojo:

1. Shazam! - USD25,1 juta

2. Little - USD15,4 juta

3. Hellboy (2019) - USD12 juta

4. Pet Sematary (2019) - USD10 juta

5. Dumbo (2019) - USD9,1 juta

6. Captain Marvel - USD8,6 juta

7. Us - USD6,9 juta

8. After (2019) - USD6,2 juta

9. Missing Link - USD5,8 juta

10. The Best of Enemies - USD2 juta

