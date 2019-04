LONDON - Akhir Maret silam, Pangeran William santer diberitakan terlibat perselingkuhan dengan Rose Hanbury. Perselingkuhan tersebut dikabarkan membuat Kate Middleton murka karena Hanbury adalah salah satu sahabatnya.

Isu perselingkuhan itu, kemudian dibantah Pangeran William lewat firma hukum Harbottle and Lewis. Dalam keterangannya, firma hukum langganan keluarga Kerajaan Inggris itu menyebut, isu perselingkuhan tersebut sebagai berita palsu yang sangat merusak imej sang pangeran.

“Selain itu, pemberitaan tentang kehidupan klien kami merupakan pelanggaran privasi yang terangkum dalam Pasal 8 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia,” ungkap firma hukum itu dalam keterangannya seperti dikutip dari Page Six, pada Jumat (12/4/2019).

In Touch Weekly merupakan media pertama yang mempublikasikan gosip perselingkuhan Pangeran William dengan bangsawan bergelar Marchioness of Cholmondeley itu. Bahkan, gosip perselingkuhan itu menjadi isu utama di edisi terbaru majalah yang berbasis di New Jersey tersebut.

Majalah itu menyebut, Pangeran William dan Rose Hanbury terlibat cinta terlarang saat Kate Middleton tengah mengandung anak ketiganya, Pangeran Louis. Kate Middleton, menurut majalah itu, berusaha mengonfrontasi gosip tersebut kepada Pangeran William.

Namun In Touch Weekly menyebut, sang pangeran hanya tertawa mendengar gosip tersebut. “Tak ada perselingkuhan,” kata Pangeran William seperti dikisahkan sumber anonim majalah itu.

Kabar perselingkuhan sang pangeran menurut In Touch Weekly telah beredar di lingkungan kerajaan sejak setahun terakhir. Beberapa media kecil di Inggris sempat mengangkat isu tersebut namun kemudian menghilang tanpa jejak.

Bahkan Giles Coren, jurnalis Times of London pernah berkicau tentang perselingkuhan itu lewat akun Twitter pribadinya. Namun dia menghapus kicauan tersebut setelah mendapat tekanan dari keluarga Kerajaan Inggris.*

