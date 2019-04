SEOUL - BTS menandai comeback mereka dengan merilis lagu dan musik video baru, Boy With Luv, pada Jumat (12/4/2019), pukul 18.00 KST atau sekitar 16.00 WIB. Dalam lagu bergenre pop-funk tersebut, RM cs berduet dengan penyanyi asal Amerika Serikat, Halsey.

Lagu ini berkisah tentang menemukan kebahagiaan dalam sebuah cinta yang sederhana. Bersamaan dengan perilisan Boy With Luv, BTS juga resmi meluncurkan album terbaru mereka, ‘Map of the Soul: Persona’.

Baca juga: Nonton Konser BTS di Bangkok, Luna Maya: Suamiku, RM

Album tersebut sukses membukukan pre-order sebesar 3 juta kopi. Capaian tersebut lebih mentereng dibandingkan dua album BTS sebelumnya: ‘Love Yourself: Tear’ dan ‘Love Yourself: Answer’, yang masing-masing hanya mencatatkan pre-order sekitar 2 juta kopi.

Selain Boy With Luv, RM akan menyanyikan Intro: Persona secara solo dalam ‘Map of the Seoul: Persona’. Sementara lima track lain dalam album itu adalah Mikrokosmos, HOME, Make It Right, Dionysus, dan Jamais Vu.

Dalam HOME, BTS berkisah tentang masa-masa mereka merasakan kesepian dan kelelahan. Saat itulah mereka ingin kembali ke ‘pelukan’ para penggemarnya. Sementara dalam Make It Right, BTS akan berkolaborasi dengan Ed Sheeran.

Sementara Jamais Vu merupakan proyek kolaborasi antara J-Hope, Jin, dan Jungkook. Dalam Dionysus, BTS menawarkan beat hip hop yang cukup kuat. ‘Map of the Soul: Persona’ lahir dengan campur tangan empat produser asal Inggris: Bad Milk, Marcus McCoan, ARCADES, dan Ryan Lawrie.

Baca juga: Dukung Penghapusan UU Anti-Aborsi, Sulli Dihujat Netizen

Sekitar 40 menit setelah dirilis, MV Boy With Luv telah mendulang 493.000 view dan disukai 1,2 juta kali. “Apa yang kau harapkan dari legend (BTS) dan Halsey? Aku sangat menyukai vibe lagu ini,” ujar seorang netizen.

Sayang, ada beberapa netizen yang tak puas dengan pemilihan single comeback BTS kali ini. "Video ini seperti MV K-Pop lainnya. Ini bukan style BTS banget dan bukan level mereka. Sebagai fans BTS saya tidak puas."*

(SIS)