JAKARTA - Tata Janeeta kembali eksis di belantika musik Tanah Air. Mantan personel Mahadewi ini kembali mengeluarkan karya baru berupa single berjudul Disempurnakan Cinta.

Tak sendiri, proyek kali ini, Tata Janeeta menggandeng penyanyi kawakan Once Mekel. Tata punya alasan sendiri menggandeng Once dalam proyek kali ini. Once merupakan salah satu solois pria berkarakter yang dimiliki Indonesia.

Baca Juga:



Cupi Cupita Pakai Dress Seksi, Netizen Salah Fokus ke Titik Cokelat Ini

Mesra dengan Richard Kyle, Posisi Lutut Jessica Iskandar Bikin Netizen Gagal Fokus

"Siapa sih yang nggak kenal Once. Suara dan penampilannya sangat khas, banyak yang mengagumi sosok dia. Dan yang pasti kami juga sudah kenal cukup lama jadi enggak terlalu perlu banyak penyesuaian dalam berkarya," ungkap Tata Janeeta.

Once sendiri memiliki keyakinan lebih saat featuring bersama Tata. Karakter mereka berdua sangat lengkap untuk menambah chemistery dalam lagu tersebut.

"Lagu yang kami nyanyikan juga sangat berpotensi untuk menjadi hits. Notasinya catchy, liriknya indah dan dikemas dengan musik yang bisa membawa pendengar larut dalam nuansanya," sambung Once.

Lagu Disempurnakan Cinta diciptakan oleh Franky Paulus yang diorbitkan Mans Entertainment. Dengan duet bersama Once, Tata Janeeta berharap dirinya bisa menambah khasanah musik Indonesia sekaligus mengobati kerinduan para fans penikmat musiknya.

"Semoga dapat diterima oleh masyarakat luas, mengobati kerinduan para penggemar dan tentunya semakin memperkaya musik Indonesia," pungkas Tata Janeeta.

(aln.-)