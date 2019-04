JAKARTA - Tatjana Saphira merasakan sebuah pengalaman tak terlupakan selama proses pengerjaan film Hit & Run. Aktris berusa 21 tahun ini tanpa disangka pernah merasakan bogem mentah dari aktor laga sekelas Joe Taslim.

Peristiwa itu terjadi saat Tatjana dan Joe sedang latihan bersama. Karena berulang kali harus mengulang koreografi, pukulan Joe pun tak bisa terhindarkan lagi. Namun Tatjana menerima pukulan itu secara profesional sebagai aktor film.

"Bahkan aku sempet dipukul sama Joe Taslim secara nggak sengaja. Kita lagi latihan terus ngulang beberapa gerakan gitu dan kepukul, which is, itu emang sering terjadi dalam syuting film action. So, it's OK," tuturnya.

Pengalaman itu benar-benar dijadikan modal berharga bagi Tatjana untuk semakin berkembang sebagai seorang pemeran. Kejadian terpukul oleh Joe Taslim pastinya bisa saja terulang kembali dalam pembuatan film action lainnya di masa mendatang.

"Paling nggak udah punya pengalaman itu sebelumnya jadi nanti kalau akhirnya ada proyek film action nggak kaget-kaget bangetlah," tambahnya.

Film Tatjana Saphira bersama Joe Taslim akan tayang pada libur Lebaran mendatang. Selain kedua aktor hebat ini, film bertajuk Hit & Run tersebut juga dibintangi oleh Jefri Nichol dan Chandra Liow.

(ady)