JAKARTA - Tatjana Saphira tampil dalam web series perdananya garapan Disney+ Hotstar bertajuk Mendua. Serial yang turut dibintangi pula oleh Adinia Wirasti dan Chicco Jerikho ini dijadwalkan akan tayang mulai 17 Desember 2022.

Seperti judulnya, serial ini akan menceritakan drama perselingkuhan dan pengkhianatan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga.

Dalam Konferensi Pers serial Mendua di Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin (12/12/22), Tatjana mengungkap peran yang akan ia mainkan. Dara blasteran Jerman ini menjelaskan jika dirinya akan berperan sebagai Bella.

Ia menyebut bahwa Bella diceritakan sebagai seorang pelakor (perebut laki orang). Ia menjalin hubungan terlarang dengan sosok Ivan yang diperankan Chicco Jerikho.

“Bella seorang perempuan muda yang manis, modis dan anak dari seorang pengusaha. Karena satu dan lain hal dia terjebak hubungan terlarang dengan Ivan,” ujar Tatjana.

Bintang film Sweet 20 ini mengatakan bahwa Bella memiliki karakter yang begitu penyayang, meski keras kepala. Sayangnya, ia harus menjadi orang ketiga dari sebuah hubungan rumah tangga.

“Antagonis atau protagonisnya karakter ini biar nanti penonton yang menilai, tapi dia (Bella) ini karakternya bucin dan nggak peduli dengan hubungan gelapnya sama Ivan,” bebernya.

Serial Mendua akan menjadi tontonan baru yang akan segera tayang di Disney+ Hotstar. Mendua diketahui merupakan adaptasi dari serial asal Inggris, Doctor Foster yang juga pernah dibuat versi Korea Selatan, The World of The Married.

Selain dibintangi Adinia Wirasti, Chicco Jerikho dan Tatjana Saphira, serial ini juga akan diperankan oleh Karina Salim, dan masih banyak lagi. Mendua nantinya akan hadir dalam delapan episode dan tayang di Disney+ Hotstar mulai 17 Desember 2022 mendatang.