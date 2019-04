JAKARTA - Komedian Aming tampil dengan beberapa tas mewah dalam sebuah foto di Instagramnya. Lewat postingan tersebut, mantan suami Evelyn Nada Anjani itu justru mengajak para publik figur untuk tak pamer kekayaan di sosial media.

Menurut Aming, sebuah hal yang wajar apabila seseorang ingin menunjukkan buah dari kerja kerasnya selama ini. Akan tetapi kesenjangan sosial yang masih terasa di Indonesia akan memberikan dampak buruk pada beberapa kalangan.

"Orang-orang yang mampu, akan mudah membeli barang-barang itu. Tapi kalau yang enggak? Jatuhnya nanti akan maksain. Kesenjangan sosial masih jomplang banget di Indonesia,” jelas Aming dalam unggahannya.

Belum lagi, keinginan besar untuk memiliki barang layaknya seorang publik figur dapat membuat kalangan tersebut menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemauan mereka.

“Jangan salahkan masyarakat jika nantinya mereka iri terus jadi kriminal gara-gara feed Instagram kita. Ingat, enggak semua follower kita itu terdidik,” imbuh Aming.

“Gua berharap, banyak public figure yang menggunakan media sosial untuk sesuatu yang bisa menginspirasi orang lain untuk Indonesia yang lebih baik,” pungkas komedian berdarah Sunda itu.

Kabar berikutnya datang dari Momo Geisha yang kembali ke Tanah Air pasca-melahirkan putri pertamanya, Sheena Gabriella Aurora Samudra.

Tiba ke kediamannya di Malang, Jawa Timur, Momo dan sang bayi mendapatkan kejutan manis dari keluarga mereka.

Rangkaian balon bernuansa pink dan kuning pun menghiasi salah satu ruangan di kediaman Momo dan sang suami. Kejutan tersebut dipersembahkan ibunda Momo untuk cucu barunya.

Melengkapi unggahannya, pemilik nama lengkap Narova Morina Sinaga itu pun menuliskan sebuah keterangan untuk postingan tersebut.

"When grandma @lies1801 so excited to welcome baby Briell @sheenagabriellaaurorasamudra home," tulis Momo.

Seperti diketahui, Momo Geisha melahirkan putri pertamanya dari pernikahan dengan Nicola Reza Samudra pada 28 Februari lalu. Momo memilih Singapura sebagai negara tempat dia melahirkan sang putri.

Sementara itu, berita selanjutnya datang dari selebgram Millendaru. Millen yang juga keponakan dari Ashanty itu pun membantah isu operasi kelamin yang sempat menerpanya.

Meskipun kerap berdandan sebagai perempuan dan mengklaim bahwa dirinya shemale, Milen memilih untuk tak mengubah kelaminnya. Hal tersebut pun disampaikan Millen kepada pengacara Hotman Paris Hutapea.

"Dari muka sampai barang aku masih original. Belum ada yang dioperasi," kata Millen seperti dikutip dari video YouTube milik Hotman Paris.

Namun ternyata, bentuk payudara Millen membuat Hotman Paris tak percaya bahwa pria tersebut belum melakukan operasi. Untuk jawaban tersebut, Millen mengaku bahwa dirinya memiliki hormon esterogen yang berlebih.

Kelebihan hormon tersebut, membuat sahabat Lucina Luna ini memiliki ukuran payudara layaknya perempuan.

"Aku pakai bra (ukuran) 32 A atau B. Dua-duanya bisa," ujar Millen.