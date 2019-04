SEOUL – Sekitar 2 bulan setelah menyelesaikan penggarapan drama Clean with Passion from Now, Song Jae Rim dikabarkan siap kembali ke layar kaca. Dia dikabarkan mendapat tawaran untuk membintangi drama Let Me Hear Your Song.

Apabila menerima tawaran tersebut, maka Song Jerim kemungkinan besar akan beradu akting dengan Kim Sejeong ‘Gugudan’ yang juga mendapatkan tawaran serupa. Drama Let Me Hear Your Song berkisah tentang Hong Yi Kyung (Kim Sejeong) yang mengalami insomnia akut.

Uniknya, dia hanya bisa tertidur ketika mendengar seseorang bernyanyi dengan nada sumbang. Gangguan tidur dialaminya setelah mengalami kejadian pembunuhan yang mengerikan. Penyakit itu membuat Hong Yi Kyung kesulitan mencari pekerjaan tetap.

Sehingga, menjadi pemain orkestra adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Di sanalah, Hong Yi Kyung akan bertemu dengan Nam Joo Wan (Song Jae Rim) yang berstatus sebagai konduktor orkestra tempatnya bekerja.

Penulis skenario Kim Min Joo dipercaya menggarap skrip Let Me Hear Your Song berdasarkan buku berjudul I’ll Put You to Sleep. Dia akan berkolaborasi dengan sutradara Lee Jung Mi yang sebelumnya mengarahkan drama spesial Pinocchio’s Nose.

Sementara itu, KBS2 TV menjadwalkan Let Me Hear Your Song untuk tayang pada Agustus mendatang.*

