JAKARTA - Aktris Luna Maya kembali menuai prestasi. Usai dinobatkan sebagai Pemeran Utama Wanita Terfavorit pada ajang Indonesian Movie Aktors (IMA) Awards, mantan kekasih Reino Barack ini terpilih menjadi salah satu dari 99 perempuan yang paling menginspirasi yang diberikan oleh majalah Globe Asia.

Dalam acara yang berlangsung di The Sultan Hotel, Luna Maya diketahui sempat membagikan momen tersebut bersama beberapa tamu lain yang masuk ke dalam kategori Inspiring Woman. Salah satu yang paling menarik perhatian ialah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang sempat berfoto dengan Luna.

Pada akun Instagramnya, Luna nampak memberikan kesan usai bertemu dengan sosok Susi Pudjiastuti. Ia mengungkap bahwa Susi merupakan sosok yang humble, lucu, serta pintar, dan patut untuk dijadikan inspirasi.

"Such an honor to meet you in person, she's so humble and funny yet so smart and I'm inspired by her. Keep up the good work bu @susipudjiastuti115 semangat terus untuk membangun negeri kita, INDONESIA! #proudindonesian #99mostinspiringwomen #lunamaya @globe.asia," tulis Luna Maya.

Unggahan Luna Maya sontak menjadi sorotan para netizen. Mereka mengaku bangga dengan sosok pemeran Suzzanna tersebut lantaran terus menerus meraih prestasi yang membanggakan.

"Derajatnya smqn terlihat mn yg berprestasi n mn yg sensasi, smoga bahagianya mba bulan nnt luar biasa, hingga lupa dg rs sqt yg dtorehkan org yg mnx gpntes bwt mba bulan.amiiiin," tulis teot_galang.

"Inspiring women @lunamaya dan bu susi terus menginspirasi kak @lunamaya .. Allah bless you," tulis yaninofianti.

