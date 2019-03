JAKARTA - Lucinta Luna menghebohkan publik dunia maya soal pernikahannya dengan pria bernama Bigham. Suami Lucinta Luna merupakan seorang pria berkebangsaan Filipina.

Lantas, apakah Bigham tahu masa lalu Lucinta Luna yang disebut-sebut sebagai seorang transgender?

Di luar dugaan, rupanya Bigham mengakui sudah tahu betul mengenai masa lalu Lucinta Luna. Bahkan hal tersebut disampaikan oleh seorang netizen bernama Clara.

Clara merupakan orang yang mengenal Bigham pada 8 Maret. Dan ia pun membagikan chatnya dengan Bigham soal pertanyaannya seputar Lucinta Luna.

“Aku nanya dia beneran mau nikah sama Lucinta Luna, kan dia cowok dan dia jawab ini,” buka Clara.

“But you know she man before?" tanya Clara.

Kemudian, Bigham tampak menjawab pertanyaan tersebut dan mengakui apabila dirinya sudah mengenal Lucinta Luna. Sampai-sampai pernyataan Bigham mengejutkan netizen lantaran ia tahu Lucinta sebagai seorang pria dahulunya dan sekarang ia mengenal sebagai seorang perempuan.

“Yes i know she's a shemale before, She's girl now," jawab Bigham.

Sebagaimana diketahui, pernikahan yang dijalani oleh Lucinta Luna masih diragukan banyak orang. Sebab, hingga saat sekarang, Lucinta Luna masih belum mau menunjukan buku nikah. (aln)

(kem)