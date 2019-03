JAKARTA - Pedangdut Via Vallen mendapat apresiasi di kancah internasional. Penyanyi dangdut asal Sidoarjo, Jawa Timur, itu baru saja menerima penghargaan sebagai special guest from Indonesia di ajang Bravo Awards 2019. Acara penghargaan bergengsi itu digelar di The State Kremlin Palace, Moskwa, Rusia, Kamis 21 Maret 2019.

Kabar bahagia tersebut disampaikan Via Vallen melalui akun Instagram pribadinya, @viavallen. Via Vallen terlihat sangat bahagia membawa trofi tersebut. "Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Allah untuk semua hal yang ada dalam hidupku. Terima kasih kepada orang tua dan keluarga yang selalu mendukungku setiap waktu," ungkap Via Vallen, Minggu (24/3/2019).

Tak lupa, Via Vallen mengucapkan terima kasih kepada manajemen serta label tempatnya bernaung. Via Vallen tidak menyangka mendapat penghargaan tersebut.

"Terima kasih kepada tim saya di Viva Management dan Ascada Music. Terima kasih juga untuk Vianisty yang selalu mendukung saya," sambung dia.

"Saya masih tidak menyangka musik saya diakui di tempat ini. Saya berharap semua orang di dunia dapat menikmati musik saya. Terima kasih untuk penghargaan luar biasa ini. Bravo musik dangdut Indonesia," tutup Via Vallen.

Penghargaan bergengsi dari Bravo Awards bukan kali pertama diraih musisi Indonesia. sebelumnya, penyanyi Sandhy Sondoro juga menyabet penghargaan tersebut dalam ajang International professional Music Awards "Bravo" yang berlangsung di tempat yang sama.

Meski demikian, prestasi yang diraih Via Vallen cukup membuat warganet bangga. Ucapan selamat membanjir dalam foto unggahannya tersebut. "Sukses terus kak. You make Indonesia proud," komentar @refietaayu.

"Sangar jiwa. Mantaplah Kak Via," imbuh @wahyu_v14.

"Aku bangga kepadamu Mbak Via. Enggak sia-sia aku menjadi Vianisty," lanjut @bagassetiawanto248 menimpali.

